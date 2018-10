Spojená levice

Levicoví voliči se zamýšlejí nad tím, co bylo příčinou volebního propadu levice. Je na to tisíc a jeden názor a nikdo si nesmí myslet, že právě jen ten jeho je jediný správný, univerzální a plně vystihující situaci. Tím spíše by neměl jen jeden názor rezolutně mistrovat ty druhé. Také každé srovnání nesrovnatelných částí republiky, jako například regionů, kde má levice tradiční podporu a kde žije více neprivilegovaných občanů, s hlavním městem, kulhá na obě nohy. Pražští voliči volili Jiřího Drahoše prezidentem v poměru 2:1! V hlavním městě bydlí nejvíce velkopodnikatelů, milionářů, státních úředníků, bossů nadnárodních korporací, celebrit showbyznysu, velmi úspěšných a bohatých lidí. To jsou voliči pravice a tyto faktory také nelze přejít. A vedle intelektuálního rozboru situace se nesmí ztratit to, co levici vždy činilo levicí, tu autentickou, komunistickou zvláště: ocenit pomoc konkrétnímu člověku v jeho prekérní situaci. Sebesofistikovanější slova od populárního a chytrého politika nemohou zatratit práci jiných, o nichž je mezi neprivilegovanými známo, že umí se srdcem na dlani pomoci lidem, kteří to potřebují. Takže je to tak jako vždycky: diskuse o hledání příčin toho, proč levice ve volbách neuspěla, se nesmí uzavírat do žádné myšlenkové bubliny, protože každý má svůj díl pravdy.

Česká republika kopíruje vývoj v ostatních evropských státech, i když s určitým zpožděním. V Polsku a Maďarsku již neexistuje ani parlamentní levice. I její témata byla vyluxována populisty. To jsou objektivní skutečnosti, které je třeba brát v úvahu.

Situací po volbách se minulý týden zabývali zástupci některých organizací, které se koordinují na platformě Spojenectví Práce a Solidarity. Byl to takový názorový pel-mel, z něhož bych vybrala aspoň několik momentů: »program netáhne, ačkoli je výborný«; »značka KSČM netáhne«, »jsme konzervativní«; »nejdůležitější reklamní leták je kandidátka a lidé na ní…«

Osobně nerozumím voličům na Praze 11, kde jsem sama obyvatelkou. Nasypali hlasy Hnutí pro Prahu 11, které se tak stalo vítězem komunálních voleb, ačkoli v minulém volebním období byla situace stejná a lídr hnutí pan Štyler, posléze zvolený starosta, musel být pro všeobecnou nepřijatelnost a neschopnost vést toto osmdesátitisícové město zastupitelstvem z vedení městské části odvolán, tak jako další jeho kolegové. A občané si je zase zvolí. Že by zafungovala aureola (falešných) mučedníků?

Vzhledem ke všem okolnostem by se levice a její špičky měly zabývat otázkami společných kandidátek. Bazírování na »svých lidech« a na »své značce« za každou cenu se ukazuje jako krátkozraké, a to zvláště za situace, že se pravice spojuje, jak dokázaly také tyto komunální a senátní volby. Mnoho kandidátů pravice do Senátu mělo širokou či širší politickou podporu, volební uskupení Spojené síly pro Prahu, do kterého se spojily asi tři partaje, také mělo značný voličský ohlas. Proč tak nemůže postupovat levice?

Nazrál čas překročit stín, zapomenout na historické reminiscence a začít pracovat na nějaké budoucí dohodě širší levice. Aspoň s tím začít. Kandidátka »Spojená levice« nebo kandidátka »Jiná Evropa je možná« by mohla být šancí již u příštích voleb do Evropského parlamentu.

Monika HOŘENÍ