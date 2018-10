K projednávání státního rozpočtu na rok 2019

Poslaneckou sněmovnu čeká hlasování o prvním čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Jde o první rozpočet menšinové vlády ANO a ČSSD, jejíž vznik umožnila i KSČM. Návrh vychází z programového prohlášení této vlády z července 2018. Prezident Zeman se chystá přijít návrh podpořit do Sněmovny. Pro KSČM je klíčovým kritériem, jak návrh rozpočtu finančně zajišťuje programové priority, které byly podmínkou tolerance vzniku této vlády.

Přes kritiku zaměstnavatelů menšinová vláda nakonec přidala na platy ve státní správě 30 mld. Kč (platy pedagogických pracovníků vzrostou o 15 procent, policisté a hasiči o osm procent). Dále je zajištěna valorizace důchodů, kde průměrný starobní důchod vzroste o 900 Kč měsíčně na 13 286 Kč. Pokud jde o podporu bytové výstavby - výdaje Státního fondu rozvoje bydlení mají stoupnout na 2,73 mld. Kč. Výdajový rámec Státního fondu dopravní infrastruktury má vzrůst na 65,5 mld.

ČMKOS také v září ocenila vládu, že se snaží návrhem naplňovat důležité sliby občanům a zejména za sjednaný kompromis v oblasti růstu platů. Současně upozornila na neúnosnou dlouhodobou stagnaci životního minima. I když dosud mimořádné tempo ekonomického růstu v ČR již klesá, vláda plánovanými výdaji dohání, to že se lidé nedočkaly náležitého podílu na konjunktuře. Opačný názor má pravicová opozice, která by rozpočet redukovala. Rétorika expertů ODS hovoří o rozhazovačném »agrosocialismu«.

Zákon o rozpočtu nejde do Senátu, takže posílení bloku proti Babišovi se Zemanem v Senátu na jeho projednání nemá vliv. V 1. čtení návrhu se schvalují jen základní čísla (objem příjmů 1,505 bilionu Kč, objem výdajů 1,465 bilionu Kč a deficit 40 mld. Kč). Pak už nelze vrátit návrh vládě k přepracování, možné jsou jen dílčí zlepšení ve struktuře rozpočtu. Pravicová opozice tato čísla má za nezodpovědná a požaduje rozpočet vládě vrátit a výrazně seškrtat. Základní škrt 40 mld. by mířil na zrušení deficitu a dalších 18 mld. by byl škrt ve spotřebě ve prospěch kapitálových výdajů.

Vyrovnaný rozpočet nemá být podle vládního výhledu dosažen ani do roku 2021. Pokud »Národní rozpočtová rada« hovoří o potřebě sestupného trendu deficitů, tak ministerstvo označilo plán na mírné snížení deficitu jako maximum možného. A připomíná, že veřejné finance jako celek mají být dokonce v přebytku. V posledních letech byl také dosažen lepší výsledek než plán (v roce 2016 oproti deficitu bylo kladné saldo, loni byl deficit pouhých -6,2 mld. a letos se očekává nula).

Z pohledu KSČM by nebyly snahy po skokovém vyrovnání rozpočtu masivními škrty politicky rozumné. Výdaje jsou vynaloženy ve prospěch růstu a dochází k dalšímu poklesu podílu státního dluhu na HDP. V roce 2013 činil tento podíl 41,1 procenta, nyní klesá dokonce až na 30,2 procenta, což nás řadí mezi nejméně zadlužené země. Je přitom jasné, že makroekonomická situace v dalším období nebude tak příznivá a že debaty o návrhu rozpočtu na rok 2020 budou mnohem náročnější a budou vyžadovat přijetí řady zásadnějších opatření.

Ekonomické oživení v ČR je již za vrcholem - v roce 2015 růst dosáhl až 5,3 procenta HDP a loni 4,3 procenta HDP. V příštím období ale již zpomaluje, minimálně pod tři procenta HDP (viz aktualizované prognóza). »Normalizace« měnové politiky spojené s tvrdší korunou a růstem úrokových sazeb růst nepodporuje. Riziko obchodní války mezi USA a Čínou, popř. EU může být velmi vážné. Za těchto okolností nemusí být současný návrh na růst daňových příjmů o 6,5 procenta v dalším období opakovatelný. A prostor pro manévry na výdajové straně rozpočtu tím pádem menší.

Návrh rozpočtu na rok 2019 neřeší řadu strukturálních problémů, je ale možná poslední šancí podpořit zejména spotřebu domácností. Proto má smysl, aby jeho základní čísla KSČM podpořila, podobně jako je podpořily i odbory. Je pravděpodobné, že vláda v druhé polovině svého vládnutí bude muset řešit celou řadu nových sociálně ekonomických otázek, a to si vyžádá i nové přístupy. A logicky to bude znamenat vyhodnotit obsah a plnění tzv. tolerančního patentu mezi KSČM a menšinovou vládou ANO a ČSSD.

Jiří DOLEJŠ, poslanec (KSČM)