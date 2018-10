Ani manipulace nesmí být hloupá

Každá strana má svého tiskového mluvčího. To je v pořádku. Jenže jsou i samozvaní mluvčí jako Josef Skála. Prý přes polovinu členů KSČM chce změnu vedení i programu strany. Soudruh Skála tak musel mluvit osobně či e-mailem téměř s 20 tisíci lidmi. Že by pokus o rekord?

Nebo spíše manipulace, jíž se snaží rozvrátit jednotu strany a dopomoci si tak k postu předsedy? Tyto jedovaté sliny byly sdělovány již před volbami. Není divu, že handrkující se stranu lidé nevolili. Tento trend poločasu rozpadu hlásá Skála se svými pár věrnými i nadále. Možná by měl členy strany obvolat doopravdy. Výsledek by jej nepotěšil. O předsedovi strany rozhodl sjezd na jaře. Tak se věnujme práci a nenechme se manipulovat. Mě i dalších se nikdo neptal a Skálovy názory rozhodně nesdílím. Vyvolávat atmosféru nestability nás poškozuje v očích veřejnosti a na to nemá Skála právo, tím méně mluvit za členskou základnu.

Jiří ŽOČEK, tajemník OV KSČM Náchod