Body pro ODS aneb Ztráta paměti

Občanská demokratická strana v posledních volbách uspěla. Předsedovi Fialovi narostla křídla. A ukázalo se, že lidská paměť není ani zdaleka nekonečná. Jinak by vyhrát nemohla. Aféry minulosti by totiž tuto stranu už dávno musely zahrabat hluboko pod zem. Nestalo se tak. Jen několik let po nečasovském kolapsu stačilo, aby ji lidé znovu začali volit. Proč tomu tak je? Z tradice? Snad. Především však pro zapomenutou minulost. Pro časovou vzdálenost od kabelek »paní Nagyové«, od afér pana primátora Béma, od úplatků pro senátora Nováka, od podivného prosazení tzv. církevních restitucí. U všeho byl pan Fiala, pan bývalý ministr spravedlnosti Blažek, paní Němcová, jež chtěla být dokonce předsedkyní české vlády, pan právník z Plzně Marek Benda atd. atd. Byly tu kauza Opencard, páně Rittiga »desátky« od města Prahy a páně Janouška pokyny primátorovi, jimiž se řídil. Byl tu i »chlap s gulemi«, který se rychle po své abdikaci »zabydlel« v energetice. A tak by se dalo pokračovat… Nevadí, jede se dál. Co na tom, že minulost ODS byla »kabelková«?

Když pak slyšíte, že konečně bude možné zabraňovat nesmyslům »polobolševické vlády«, údajně v zájmu občanů České republiky, nevíte, zda vám má být k pláči, nebo k smíchu. Možná od obojího trochu…

Senátoři ODS prý udělají vše, aby bylo přijato co nejméně zákonů, které ubližují podnikatelům a lidem vůbec. Chápu, že odmítnutí EET, které si občanští demokraté napsali na svůj prapor a jež zkomplikovala mnohým život (i když vedla skutečně k transparentnosti a vyššímu výběru daní), mohlo u některých podnikatelů zapůsobit. A že zrušení stropů pro bohaté či vyšší daně »pro kapitál« mohou rozčílit. Že jakýkoli zásah do vlastnictví či do naděje mít víc, je přímo »komunistický zločin«. To všechno jistě mnohé ovlivní. Jenže je to důvod, proč kandidáti občanských demokratů lépe uspěli než jiní?

To, že účast nebyla vysoká a ti, co by nevolili kandidáty ODS, zůstali, pokud jde o senátní volby, ve druhém kole doma, je jen část pravdy. Stejně jako billboardy, v nichž se neslibovalo nic, jen vsugerovávaly obličeje či třeba prostý odpor ke stávající vládě. To hlavní byla ztráta paměti voličů. Neschopnost pochopit, že přece o ně, a jejich život, půjde v dalších několika letech. A to je úkol, který stojí před každým subjektem, jemuž jde o skutečnou změnu a lepší život většiny lidí. Jinak se opět všichni – nejen ti, co takovou stranu volí - ponoříme do »nečasovského« marasmu.

Petr KOJZAR