Ilustrační FOTO - Pixabay

Nezapomeňte zkontrolovat komíny!

S příchodem podzimních chladů se v našich domácnostech pomalu začíná přitápět. Pohodlí domova a teplo krbu či ústředního topení z kotle dává zapomenout na podzimní plískanice. Jenže – častokrát zapomeneme na velice důležitou věc: Máme zkontrolovaný komín? Není zanesený sazemi nebo jinými překážkami, které mohou správnou funkci odvodu kouře ztížit, nebo dokonce způsobit katastrofu?

Odvod spalin je věc, na kterou mnoho lidí zapomíná, nebo jí přechází jako nedůležitou. Co by se přece mohlo stát? Maximálně kamna hůř potáhnou… Opak je pravdou. »Špatně udržovaný komín, který neprošel pravidelnou revizí, nejednou zapříčinil tragédii, která vyústila v požár domu, ztrátu majetku, ohrožení zdraví a bohužel i životů. Například během topné sezony od října 2016 do března 2017 došlo k 921 požárům se škodou za téměř 50 milionů korun,« uvádí Václav Geletič, produktový manažer Slavia pojišťovny.

Nejen požár, ale i pokuta

Nejhorší situace byla předloni. Počet požárů komínů tehdy vzrostl o pětinu a přesáhl tisícovku. Hořet často začne také kvůli samotným topidlům, tedy při špatné manipulaci s kamny nebo kvůli nepořádku kolem nich. Loni bylo takových případů víc než sto. Proto začala od 1. září 2018 platit novela zákona o ochraně ovzduší, která přináší nová pravidla. »Podle zákona by váš komín měl alespoň jednou ročně prohlédnout kominík. U spotřebičů na pevná paliva byste pak revizi měli provést třikrát ročně. Jinak vám hrozí až desetitisícová pokuta. Ale v případě vznícení například od sazí ze špatně udržovaného a nekontrolovaného komína je to asi nejmenší, co by vás mohlo potkat. Škody v důsledku nedostatečné kontroly a údržby komínů Slavia pojišťovna eviduje jako jednu z nejčastějších příčin požárů v období podzimních a zimních měsíců,« varuje Václav Geletič.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla. Velmi nebezpečný je i zazděný trám v komíně, o kterém mnohdy majitel vůbec neví. Častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína při příliš prudkém topení, či použitím nevhodného dřeva nebo vznícení sazí.

Základní pravidla

Ještě před topnou sezonou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. »U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. A nezapomeňte to nejdůležitější – jste povinni zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů,« připomíná Václav Geletič. Dodává, že zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi.

Čím začít?

Při prvním zatopení v sezoně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně. Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zásad. »Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím ‚vylepšením‘ nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí. Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný,« důrazně upozorňuje Václav Geletič.

Pozor, čím topíte!

Dříve bývalo velkým nešvarem, že v kamnech skončilo vše, co se alespoň trochu spálit dalo. Mnohdy tak komínem proletěl i domácí odpad, a to nejen papír, ale i obaly, plasty, nejrůznější biologický odpad atd. Od ledna 2017 platí možnost kontroly spalování škodlivých paliv v domech. Obce a města tak dostaly do rukou účinnější zbraň, jak zabránit lidem v pálení PET lahví nebo jiných zdraví nebezpečných odpadů v domácích kotlích. Za vypouštění rakovinotvorných látek či popílku hrozí od ledna až padesátitisícová pokuta, jestliže pálení odpadků úředníci a experti lidem prokážou. Ta by následovala i v případě, že je člověk do domácnosti odmítne pustit. Fyzická kontrola je až krajním řešením v odůvodněných případech. Následovat může po opakovaných stížnostech na kouř z komína doložených fotografiemi nebo videem. Obecní úřad musí provozovatele nejprve písemně upozornit a dát mu lhůtu k nápravě. Pokud se stížnost do roka opakuje, může úředník spolu s expertem vstoupit do bytu či domu a zkontrolovat kotel.

Navíc pálení nevhodného materiálu má nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje to riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste i nebezpečí vzniku požáru. Stejně tak je nutné si dát pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru.

Raději vše prověřte

Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami. »Ovšem někdy vás skutečně může navštívit někdo, kdo tvrdí, že je kominík, a udělá vám revizi. Může to být skutečný odborník, ale bez prověření a referencí byste s ním přeci jen dohodu o provedení revize uzavírat neměli. Může se stát, že je to pouhý laik, který tak vydělá na důvěřivých lidech. Revizi fakticky neudělá a pokud dojde k požáru a škodě, zjistíte, že jste naletěli podvodníkovi,« připomíná Václav Geletič. A pokud jde o »pouhé« čištění vlastních komínů, to lze teoreticky provádět svépomocí. Lepší je se ovšem opět spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá poctivý kominík vždy řádný doklad.

Helena KOČOVÁ