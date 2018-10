Ilustrační FOTO - Pixabay

Cestující teď upřednostňují vlaky

Počet cestujících na železnici se v prvním pololetí meziročně zvýšil o zhruba 3,5 milionu na 94,3 mil., v autobusové dopravě se naopak snížil téměř o 6,5 mil. na 167,8 mil.

Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy. Půlroční statistiky potvrdily trend posledních let, kdy většině železničních dopravců pravidelně stoupá počet cestujících. Naopak autobusová doprava v posledních letech prožívá spíše propad.

Podle generálního tajemníka sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře hrají ve prospěch železniční dopravy především dlouhodobé rekonstrukce dálnic a s nimi spojené uzavírky, zejména pak páteřní D1. Cestující tak kvůli rychlejšímu spojení častěji využívají dálkových linek na železnici, především mezi Prahou a Brnem a mezi Prahou a Ostravou. Za posledních šest let se počet cestujících na kilometr zvýšil na trati Praha-Ostrava o více než 30 procent.

Přechod se podle Hromíře netýká pouze dálkových tras. Další část cestujících z autobusů odvádí hustá železniční doprava v regionech, zejména u velkých měst v čele s Prahou.

Vlakové dopravce to naopak těší. Podle nich lákají cestující do vlaků zejména zlepšující se služby, navyšování počtu spojů či zrychlení vlaků na některých trasách. Růst počtu cestujících by navíc podle jejich odhadů měl pokračovat.

(ici)