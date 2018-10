Ilustrační FOTO - wikimedia commons

Obrana plánuje pořídit až šest nových letounů L-39NG

Ministerstvo obrany a armáda by mohly pořídit až šest nových výcvikových letounů L-39NG od Aera Vodochody. Novinářům to na veletrhu Future Forces Forum řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Nástupce cvičného letounu L-39 Albatros představil výrobce v pátek. Stroj by měl poprvé vzlétnout na konci letošního roku.

"Ministerstvo obrany a armáda má o tyto letouny zájem, už probíhají samozřejmě jednání a budeme tyto letouny pořizovat. Zatím je to v kusech dva plus dva a poté možná následně další dva, takže celkově šest kusů," řekl Metnar.

Armáda dosud používá i původní L-39 Albatros. Jeho nástupce má podle Aera Vodochody větší dolet, lepší aerodynamické vlastnosti, je bezpečnější a lehčí. Podzvukové letadlo bude využívané především pro trénování. Dosahuje rychlosti 750 kilometrů za hodinu.

Letoun je z velké části vyroben z kompozitních materiálů, zásadní změnou je umístění nádrží do křídel. L-39 i odvozené typy měly kromě trupu palivo v přídavných nádržích na koncích křídel.

Na dodání nového letounu Aero už dříve získalo několik zakázek, například do Portugalska, USA či Senegalu. Cena letounu se pohybuje řádově v desítkách milionů dolarů.

Aero je největším výrobcem letecké techniky v ČR. Zabývá se jejím vývojem, výrobou, prodejem a servisem. Kromě vlastních letadel se podílí například na vývoji a výrobě křídla malých dopravních letounů typu CSeries Bombardier a vývoji a výrobě komponent pro vojenský dopravní letoun KC-390 Embraer. Dodává také kokpity pro vrtulníky UH-60M Black Hawk.

(čtk)