Vrazi Chášakdžího mají vazbu na korunního prince

Jeden z mužů, kterého Turecko označilo jako podezřelého v kauze zmizení saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího, často dělal na zahraničních cestách doprovod saúdskému korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi.

Napsal to americký list The New York Times (NYT). Tvrzení doložil fotografiemi, na nichž inkriminovaný muž korunního prince doprovází v Madridu a Paříži, ale i v Houstonu a Bostonu.

Chášakdží, který se netajil kritikou saúdské monarchie, je nezvěstný od 2. října. Toho dne vstoupil do budovy konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu, aby získal dokumenty kvůli plánovanému sňatku. Ankara tvrdí, že novinář byl na konzulátu zavražděn, což Rijád popírá.

Saúdskoarabský novinář Džamál Chášakdží. FOTO - wikimedia commons

Už 6. října turecká policie uvedla, že konzulát ve stejné době jako novinář navštívilo 15 saúdskoarabských úředníků, kteří přiletěli dvěma letadly z Rijádu.

Jednoho z podezřelých na fotografiích identifikoval The New York Times jako Máhira Abdalazíze Mutriba, který korunního prince na zahraničních cestách často doprovázel zřejmě jako bodyguard. Další tři podezřelí podle svědků, na které se list odvolává, patřili k ochrance korunního prince. Pátým z podezřelých je forenzní expert Saláh Tubajdží, který byl ve významných funkcích na ministerstvu vnitra a také ve zdravotnictví Saúdské Arábie. NYT v této souvislosti uvádí, že člověk s tak významným postavením jako podezřelý lékař mohl dostat nařízení pouze od velmi vysoce postavených činitelů.

Turecká média přinesla další verze událostí z 2. října na konzulátu. Odvolávají se přitom na audionahrávku pořízenou novinářem přes hodinky propojené s jeho telefonem iPhone, který nechal u své přítelkyně před budovou konzulátu. Ze záznamu vyplývá, že novinář byl na konzulátu mučen a po výslechu zavražděn. Turecký deník Yeni Şafak napsal, že na audionahrávce je slyšet hlas saúdskoarabského konzula, jak říká: »Udělejte to někde jinde, nebo budu mít problémy.« Na to mu někdo podle tureckého deníku odpověděl: »Buďte zticha, pokud chcete zůstat naživu, až se vrátíte do Arábie.« Konzul se do Rijádu narychlo vrátil v úterý, uvedl deník Hürriyet. Podle tureckých médií bylo tělo novináře na konzulátu rozčtvrceno a rozpuštěno v kyselině.

(čtk)