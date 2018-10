Plzeň uhájila v Lize mistrů neporazitelnost

Hokejisté Plzně vyhráli v závěrečném vystoupení v základní skupině H Ligy mistrů na ledě Banské Bystrice 3:2 v prodloužení a ovládli tabulku se ztrátou jediného bodu z šesti utkání. Jistě poslední tým skupiny F Hradec Králové se naopak rozloučil se soutěží domácí porážkou s Kärpätem Oulu 3:4 po samostatných nájezdech.

Plzeň se stejně jako český mistr Kometa Brno dozví soupeře pro osmifinále v pátek, kdy se v poledne budou v Helsinkách losovat dvojice pro start play off. Škoda, která měla jistotu prvního místa a účasti v play off už v září po čtvrtém utkání, nasadila do hry i osmnáctiletého útočníka Jana Matiáška. Ten si odbyl soutěžní premiéru v A-týmu Indiánů.

Do vedení se dostali v polovině úvodního dějství Plzeňští, po přihrávce Lukáše Pulpána zakončil do odkryté branky Petr Kodýtek. Slovenský šampion vyrovnal ve 29. minutě, kdy Dmitrije Milčakova prostřelil z pravé strany z úhlu Tomáš Török.

Hned za 54 sekund vrátil Plzni vedení po kombinaci s Davidem Skleničkou Petr Eret. Pouhou sekundu před koncem druhé části domácí při přesilové hře čtyř proti čtyřem vyrovnali. Nahození Jána Sýkory tečoval šťastně bruslí Ivan Ďatelinka.

Ve třetím dějství branka nepadla a v nastavení v čase 62:57 při vyloučení domácích za příliš mnoho hráčů na ledě rozhodl střelou z pravého kruhu Kodýtek.

Mounfield nastoupil bez řady opor a poprvé v soutěžním duelu dostal šanci osmnáctiletý útočník Vojtěch Síla. V dresu Oulu nechyběl český forvard Radek Koblížek a byl hrdinou rozhodujících nájezdů.

Domácí otevřeli skóre v osmé minutě, kdy se po akci Sébastiena Pichého trefil z otočky Matěj Chalupa. V polovině úvodního dějství při vyloučení Janiho Hakanpääho zvýšil Michal Dragoun, který proměnil přihrávku Mateje Pauloviče.

Kärpät v 18. minutě rovněž v přesilové hře při trestu Dominika Sklenáře snížil, když zamířil přesně od modré čáry Hakanpää. Ve 33. minutě vysunul Rasmus Kupari za obranu Hradce Juliuse Hermonena, který bekhendovým zakončením vyrovnal.

V 52. minutě po rychlém brejku z mezikruží vrátil Mountfieldu vedení Radovan Pavlík, ale čtyři minuty před koncem druhé třetiny vynutil prodloužení tečí Otto Karvinen. V rozstřelu rozhodl v šesté sérii Koblížek, který se předtím prosadil i při prvním pokusu.

Hokejová Liga mistrů - skupina F:

Mountfield Hradec Králové - Kärpät Oulu 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. M. Chalupa (Piché), 11. Dragoun (Paulovič, R. Pavlík), 52. R. Pavlík (Paulovič) - 18. Hakanpää, 33. Hermonen (Kupari, Heponiemi), 56. Karvinen (Kivihalme, Ikonen), rozhodující sam. nájezd Koblížek. Rozhodčí: Schukies (Něm.), Hodek - Hynek, Svoboda (všichni ČR). Vyloučení: 6:3, navíc Krištof (Oulu) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 1308.

Sestava Hradce Králové: J. Pavelka - Rosandič, F. Pavlík, Nedomlel, Muška, Havránek, Piché - Vopelka, Kukumberg, Bezúch - Paulovič, Dragoun, R. Pavlík - M. Chalupa, D. Sklenář, Miškář - Mašín, Jirásek, Síla. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Konečná tabulka:

1. Kärpät Oulu 6 4 1 0 1 27:14 14 2. Rouen Dragons 6 3 0 0 3 15:15 9 3. Norimberk 6 2 1 0 3 17:25 8 4. Hradec Králové 6 1 0 2 3 12:17 5

Skupina H:

HC '05 Banská Bystrica - HC Škoda Plzeň 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Török (Higgs), 40. Ďatelinka (J. Sýkora, Asselin) - 10. Kodýtek (Pulpán), 30. Eret (Kvasnička), 63. Kodýtek (Kaňák). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Stano - Vyleta, Šefčík (všichni SR). Vyloučení: 7:7, navíc Selleck - J. Kindl oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 1832.

Sestava Plzně: Milčakov - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Kvasnička, Pulpán, Vráblík, Kaňák - Pour, Preisinger, P. Straka - V. Němec, Roubal, D. Kindl - Kantner, Kodýtek, Stach - Matiášek, Eret. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Konečná tabulka:

1. Plzeň 6 5 1 0 0 25:14 17 2. Lugano 6 3 0 0 3 13:12 9 3. JYP Jyväskylä 6 2 0 0 4 16:14 6 4. Banská Bystrica 6 1 0 1 4 13:27 4

(zr)