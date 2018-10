FOTO - Pixabay

Odmítnutý návrh KSČM se vrací

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh na pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Opět tak přichází do hry něco, co komunisté již předložili, pro co ale nenašli mezi politickými stranami dostatečnou podporu.

»Posíláme do připomínkového řízení pravidelnou valorizaci, která by byla navázaná třeba na vyměřovací základ, aby se o tom nevedla každý rok znovu debata,« informovala na semináři k reformě zdravotní péče náměstkyně ministra Helena Rögnerová.

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištění je polovina příjmů z podnikání či výdělečné činnosti po odpočtu výdajů. Minimální základ byl pro letošní rok stanovený na 14 989 korun. U živnostníků minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění činí 2024 korun. Pro lidi bez zdanitelných příjmů je to 1647 korun. U zaměstnaných dosahuje sazba pojistného 13,5 procenta z vyměřovacího základu příjmu – 4,5 procenta platí zaměstnanec a částku ve výši devět procent odvádí zaměstnavatel. Ministerstvo zaslalo návrh do připomínkového řízení.

KSČM je připravena pomoci

»Je smutné, že návrh zákona na automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce připravuje vláda v čele s ANO teprve nyní do připomínkového řízení. Totožný návrh jsem za KSČM předkládala v minulém volebním období a nebyl přijat,« reagovala na zprávu z ministerstva stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. Tehdejší ministr zdravotnictví za ČSSD ho sice označil za dobře napsaný a nesmírně potřebný, ale prý kvůli koaličnímu partnerovi nemohl projít. Při hlasování na plénu Poslanecké sněmovny mu pak nedal podporu a návrh takzvaně spadl pod stůl. »Přitom dlouhodobě nikdo nezpochybňuje, že pravidelné a hlavně automatické navyšování plateb za státní pojištěnce je potřebné z hlediska výše předvídatelnosti příjmů do systému veřejného zdravotního pojištění nezávisle na tom, co si zrovna v ten moment myslí vládnoucí politická reprezentace,« uvedla Marková.

Poslanecký klub KSČM je podle ní nyní připraven v nejbližším možném termínu tento návrh zákona opět předložit a podat ministerstvu zdravotnictví pomocnou ruku. »Pacienti i poskytovatelé a plátci zdravotní péče si zaslouží urychlené jednání,« dodala.

Růst plateb ze státního rozpočtu je schválený do roku 2020. Letos se platí 969 korun měsíčně. Z příjmů zdravotního pojištění, které letos přesáhnou 300 miliard korun, je to necelá čtvrtina, nákladů ale spotřebují většinu. Dalším příjmem jsou odvody na zdravotní pojištění.

K obnovení spoluúčasti chybí politická odvaha

V debatě na semináři zazněly také návrhy, jak reformovat současné zdravotnictví. Hlavním tématem bylo hledání úspor v systému, případně dalších zdrojů financování. Předseda senátního zdravotnického výboru Peter Koliba (ANO) připomněl, že ČR má nejvíc nemocničních lůžek na obyvatele v Evropě. Jedno z řešení tak podle něj je racionalizace lůžkového fondu.

Úsporu v oblasti léků Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) neočekává. »Domnívám se, že potenciál hloubkových revizí cen léků byl už vyčerpán,« řekla jeho ředitelka Irena Storová. Každoročně stoupá částka vydaná ze zdravotního pojištění za moderní biologickou léčbu předepisovanou ve specializovaných centrech. Částku ale podle Storové každý rok snižuje to, že na trh vstupují kopie originálních léků, kterým vypršela patentová ochrana.

Diskuse se vedla také o případném znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví či nadstandardů, případně komerčního zdravotního připojištění. Podle senátora a šéfa Masarykova onkologického ústavu v Brně Jana Žaloudíka (ČSSD) je iluzorní si myslet, že spoluúčast pacientů neexistuje. U léků si pacienti podle něj doplácejí 17 procent ceny, zmínil také stomatology či soukromé gynekology či urology, jejichž péči si pacienti platí. Podle Michala Sojky z České lékařské komory k rozhodnutí o obnovení spoluúčasti pacientů není politická odvaha.

(jad)