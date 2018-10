Neměli bychom už skončit?

Neměli bychom už skončit s licitacemi kolem vedení KSČM a hledání viníků za prohrané poslední volby a vymýšlení nových, nebo spíše nového vůdce strany, který přece dokáže všechno mávnutím proutku změnit? To si nemyslím jen já, ale většina členů KSČM a stoupenců radikální levice, s nimiž jsem mluvila. Už bylo dost sebemrskání. Neuspěli jsme, jistě, ale je to vina jen jednoho funkcionáře? To opravdu může někdo mínit vážně? Učívali jsme se, že komunistická strana má kolektivní vedení, a zdálo se nám, že je to pravda, a najednou to někteří z nás myslí jinak a své problémy přesouvají na hlavu předsedy strany a několika dalších funkcionářů. Co však zamyslet se, jak já osobně jsem se zapojil do agitace, jak jsem splnil úkoly, které vyplývaly z mého postavení ve straně? Bylo by to k ničemu? Opravdu si myslíme, že jednotlivec, byť na špičce pomyslné pyramidy, je schopen vybrat ty nejoptimálnější kandidáty do voleb, ty nejlepší nápady pro místní propagandu, a pak sám chodit po městech a obcích a rozdávat plakáty, psát do místních novin?

Nikdo není sám schopen plnit všechny uvedené povinnosti. Nikdo. Spíše by se měli zamyslet ti, kteří ve volbách propadli, zda mají ještě být na kandidátce. Jsou jistě věrní soudruzi, udělali ve svém životě mnoho, ale zřejmě doba je překonala. Nejsou schopni oslovit voliče nejen ve svém regionu, zvláště pak, když kandidují na senátora.

A jsme zase u osobní odpovědnosti. Buď budeme v kancelářích sedět nad papíry, psát studie, které se málo čtou, diskutovat v médiích tak, že nám nikdo neporozumí, anebo budeme jednoduše a lidsky oslovovat voliče třeba i dosud neotřelým způsobem.

Současné diskuse ve mně však vyvolávají dojem, že jde jen o osobní přístup, o snahu dostat se nahoru, protože nejde jen o stranu jako takovou, ale o příští volby, příští funkce. Tento přístup nevítám. Naopak. Právě nyní bychom se měli sjednotit a zamyslet se nad tím, co dělat dál, jaké poučení z těch minulých voleb si máme vzít. Ne přemýšlet o tom, že všechny naše hříchy vylijeme na hlavu jediného člověka, vyberme někoho jiného místo něho a jede se dál. Ti, kteří neuspěli, pak budou nahlas svádět vinu na odvolaného a dál budou se hrnout kupředu, aby se ocitli v popředí a znovu kandidovali. Ne, takové řešení je mi cizí. Přičemž ten nejvyšší nemohl, i kdyby chtěl, dění v jejich regionu nijak ovlivnit. Proto si myslím, že konečně bychom měli se zbytečnými diskusemi skončit, dát se do práce a začít opravdu u sebe.

Růžena DOMOVÁ