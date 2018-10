Znáte Tomana?

Jako malý kluk jsem měl rád knihu Elišky Horelové Znáte Tománka? Vzpomněl jsem si na ni nedávno při jedné televizní debatě. Tvůrci v ní představovali nový film Toman. Zaujala mě natolik, že jsem si o filmu něco zjistil.

»Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945–48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví.« Tolik oficiální informace.

Já po zhlédnutí 145minutového díla nabyl pocitu, že vítězství ve volbách v roce 1946 přinesli svými penězi Američané. Tak to totiž může být také vnímáno, právě s nimi totiž Toman vedl největší část svých »obchodů«, přestože to bylo třeba vnímáno jako záchrana 200 tisíců židovských uprchlíků… Přestože jsem si do zhlédnutí tohoto filmu myslel, že to bylo z úplně jiných důvodů.

Kapitolou samou pro sebe je povědomí, které jsem nejen já do zhlédnutí tohoto filmu o hlavním hrdinovi měl. Proč mi tři lidé ze tří na dotaz, zda vědí, kdo to byl Toman, odpověděli, že ministr a známý prezidenta Zemana?

Proč mi to vše připomenulo filmy, na které jsme kdysi se školou chodívali u příležitosti různých výročí? Možná právě takto bude toto dílo vhodné používat…

Zbyšek KUPSKÝ