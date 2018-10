I slova dokážou ničit

Víte, co je to ideologie slov? Že nikoli? To je chyba. Už Joseph Goebbels svého času to dobře věděl a ve svém slovním rejstříku účinně určitého posunu významu docela efektivně využíval. Když totiž jedno nebo dvě slova se nahradí jiným zdánlivě stejného významu, stává se kulkou, jež při stálém opakování dokáže proděravět obrazně řečeno i ocelovou desku. Této metody využívá dnes světová pravice a ta naše, česká, nezůstává pozadu.

Jako příklad stačí slovo odsun (transfer) a nahradit ho slovem »vyhnání«. Slyšíte ten rozdíl? Nad slovem odsun se nikdo nepozastaví, necítí v něm porušení práv lidí, zlovolnost. Nic takového. Ale řekneme-li vyhnání, pak zdánlivě oprávněně můžeme cítit příkoří, nenávist. A po mnoha letech opakování budeme k němu cítit odpor a i když neoprávněně, ale přece jen podle mustru 21. století, i porušení základních práv člověka, byť ten »vyhnaný« si odsun svým minulým jednáním zasloužil.

Nebo jiný příklad. Únorové události roku 1948 byly vyvolány demisí některých nekomunistických minstrů. Ti se pokusili o změnu volebních výsledků jednorázovým aktem a domnívali se, že takto přinutí předsedu vlády kapitulovat, smetou ho a sami se chopí vedení vlády nebo alespoň docílí vypsání nových voleb. Ty, domnívali se, by zajisté vyhráli. Byl to sice omyl, ale věřili v to. Tehdy Gottwald a komunisté vyhráli. Aby však tato událost mohla být využita v antikomunistické propagandě, jednoduše se nazvala »komunistickým pučem«, i když to nebyli komunisté, kdo demisi a její řešení vyvolal.

Je tu slovo »demokratické strany«, ač vůbec nejsou demokratické, nectí výsledky voleb a snaží se je zcela nedemokraticky zvrátit. A nemyslím jen na demonstrace na Václavském náměstí proti tomu, že konečně po několika měsících máme plnohodnotnou vládu, ani ony trenýrky na žerdi Pražského hradu, ale i obejití vítězů voleb podivnými koaličními slepenci, tvrzení o tom, že některé strany jsou „nedemokratické“, proto s nimi nechtějí ostentativně spolupracovat, ač jsou demokratičtější o mnoho víc, než ty, které to mají dokonce v názvu.

A třeba slovo »diktátor«. V poslední době používané např. u jména Putina. Pokud jde o volby, byl ruský prezident zvolen více hlasy než ten americký. Nezastávám se ho, ale kdo z těch dvou více diktuje světu? Nebo tzv. Demokratická opozice v Sýrii? Co je na ní demokratického, když se spojuje s islámskými fanatickými odnožemi, když jí nejde o klid v zemi, ale jen a jen o moc a svržení prezidenta, aby pak po vzoru Libye zavedla třeba i právo šaría? Nestačilo by říci: protivládní síly? Vím, nestačilo. Nebylo by to pro lidi ve světě přesvědčivé. A tak namísto třeba »předlistopadový režim« můžeme z médií slyšet »komunismus« – a lidé si začínají zvykat, »zločinný minulý režim«, ač se v něm postupovalo více podle zákonů, než je tomu v dnešní privatizační éře, »devastace«, i když před Listopadem nebyly na okrajích měst továrny s vybitými okny, bez střech a dávno prodaných či zničených strojů, jako je tomu dnes, »utečenci před hrůzou války«, i když nyní jde většinou o pouhopouhé ekonomické migranty, kteří opouštějí své země, protože hranice Evropy jsou propustné a za nimi je čeká »z humanitárních důvodů« daleko »plnější stůl«, než mají doma, atd., apod.

A pak, že slovem nelze ublížit nebo získat kýžený profit.

Otakar ZMÍTKO