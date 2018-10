FOTO - Pixabay

Pojišťovny: Zvýšit platby nebo omezit nárok na péči

Stejné tempo růstu nákladů veřejného zdravotního pojištění jako je plánované v roce 2019 nebude podle Svazu zdravotních pojišťoven dál možné. V příštích letech se podle jeho prezidenta Ladislava Friedricha buď zvýší platba státu, nebo se omezí nárok na péči.

Je třeba také zvážit koncentraci nemocniční péče, řekl na včerejší tiskové konferenci svazu. Ve svazu je sdruženo šest ze sedmi zdravotních pojišťoven, společně se starají asi o 40 procent obyvatel.

Přestože náklady pojišťoven na péči porostou v příštím roce o 8,6 procenta, nepodařilo se podle Friedricha navýšit její objem. Více pacientům se dostanou jen centrové léky, u nich pojišťovny ale plánují náklady až o čtvrtinu vyšší než letos. »Na místě bude do budoucna diskuse o koncentraci kapacit nemocnic, aby nebyl problém s personálem a aby byl nárůst plateb spojený s nárůstem efektivity,«

vysvětlil. Tempo růstu nebude podle něj možné udržet také proto, že stále více obyvatel se dostává do seniorského věku a do systému vstupují další nové moderní technologie a léky. Spolu s růstem minimální a průměrné mzdy také roste tlak na růst odměn zdravotníků.

Zvýšit efektivitu systému

Člen sněmovního zdravotnického výboru Daniel Pawlas (KSČM) pro náš list zdůraznil, že zdravotnictví spolu se sociální oblastí patří v každé rozvinuté zemi k zásadním prioritám při tvorbě státního rozpočtu. »Je nesmírně důležité, aby dostupnost a kvalita zdravotní péče byla zajištěna pro celou populaci České republiky, a to do té míry, aby případná spoluúčast byla absolutně minimální a pokud možno vůbec žádná. Jak je ale patrné z demografického vývoje naší společnosti, dosáhnout tohoto cíle bude stále těžší,« řekl poslanec Haló novinám. S rozvojem medicíny spolu se stárnutím populace a vyšším věkem dožití se podle něj ukazuje, že před zdravotnictvím a celým sociálním systémem stojí opravdu veliká výzva. »Podíváme-li se však na výdaje do zdravotnictví v České republice a v nejvyspělejších zemích světa, stále je zde patrné, že jsou zde rezervy na zvyšování podílu výdajů ze státního rozpočtu do zdravotnictví. Taktéž nelze uplatňovat stanovisko, že s novými léky a technologiemi se stane léčba z finančních důvodů pro pacienty nedostupná,« zdůraznil Pawlas. Lidská společnost se rozvíjí jako celek a proto nelze uplatňovat tezi, že jeden vědní obor je nadřazen druhému a proto by měl být cenově zvýhodněn na úkor ostatních, dodal. »Co však do budoucna bude nutno učinit, je zvýšit efektivitu celého systému poskytování zdravotní péče, a to zejména v kontrole aplikací jednotlivých zdravotních úkonů a podávaných léčiv pacientům tak, aby nedocházelo k duplicitním vyšetřením a zbytečnému nadužívání léčiv,« doplnil poslanec.

Ze státního rozpočtu přicházejí peníze do systému veřejného zdravotního pojištění jako měsíční platba za takzvané státní pojištěnce jako jsou děti, senioři nebo nezaměstnaní. Do roku 2020 je plánovaný její nárůst o 3,5 miliardy korun ročně, systém další pravidelné valorizace ministerstvo v současné době připravuje.

(jad)