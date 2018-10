FOTO - Pixabay

Podezřelý zemřel při podezřelé nehodě

Jeden ze Saúdských Arabů, kterého turecká policie podezřívá ze zapojení do zmizení saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího, zemřel při dopravní nehodě v Rijádu. Informoval o tom včera turecký deník Yeni Şafak, který nehodu označil za »podezřelou«. Neuvedl ale bližší podrobnosti, ani den, kdy se nehoda stala.

Mužem, který zemřel při dopravní nehodě v Rijádu, je podle listu 31letý plukovník saúdskoarabského královského letectva Mašál Saad Bustání. Byl jedním z 15 Saúdských Arabů, kteří přijeli do Istanbulu 2. října a navštívili saúdskoarabský konzulát ve stejný den, kdy po jeho návštěvě zmizel novinář Chášukdží. Turecká policie už dříve uvedla, že mezi 15 muži, kteří v onen den dorazili na konzulát, byli členové královské ochranky, členové saúdskoarabské tajné služby i přední forenzní expert. Také deník The New York Times tento týden napsal, že někteří ze skupiny těchto mužů byli členy ochranky saúdskorabského korunního prince Muhammada bin Salmána a jeden byl patolog. Turecké úřady se domnívají, že novinář, který kritizoval i korunního prince, byl na konzulátu zavražděn.

Komentátor deníku Hürriyet včera napsal, že dalším »na řadě pro popravu« je saúdskoarabský konzul Muhammad Utajbí. Ten odjel z Istanbulu tento týden v úterý předtím, než ve středu turecká policie prohledala jeho rezidenci. Už v pondělí prohledala turecká policie saúdskoarabský konzulát, trvalo to devět hodin. Návštěvu konzulátu tureckým úřadům umožnil Rijád tedy až skoro dva týdny po zmizení novináře. Utajbí je podle komentátora v ohrožení, protože se Saúdští Arabové podle něj budou chtít zbavit dalšího svědka. Turecká média ve středu citovala z audionahrávky, kterou údajně tajně pořídil novinář na konzulátu prostřednictvím chytrých hodinek propojených s telefonem, který nechal u své přítelkyně mimo budovu. Na nahrávce je podle tureckých médií slyšet hlas saúdskoarabského konzula, jak říká: »Udělejte to někde jinde, nebo budu mít problémy.« Na to mu někdo odpověděl: »Buďte zticha, pokud chcete zůstat naživu, až se vrátíte do Arábie.«

Novinář Džamál Chášukdží, který od loňska žil v USA, zmizel, když si šel na konzulát v Istanbulu vyřídit doklady kvůli svatbě. The Washington Post ve středu zveřejnil poslední Chášukdžího komentář Co potřebuje arabský svět nejvíce, je svoboda slova.

(čtk)