Putin mluvil o IS i o jádru při odpovědi

Teroristická organizace Islámský stát (IS) rozšiřuje svou přítomnost v těch oblastech Sýrie, kterou kontrolují USA a jimi podporované oddíly. V debatě ve Valdajském klubu v Soči to včera řekl ruský prezident Vladimir Putin. Sdělil také, že IS zajal 700 lidí, některé už zabil a zabitím dalších pohrozil. Mezi rukojmími je podle něj několik Američanů a Evropanů.

USA mají podle dostupných informací své vojáky a poradce na severu a východě Sýrie, poblíž irácké hranice, kam se stáhli bojovníci IS poražení v Iráku a Sýrii. Podle Putina IS vzal do zajetí 700 lidí. Prezident rovněž řekl, že teroristé zadrželi v Sýrii jižně od řeky Eufrat několik amerických občanů a také Evropanů. Ruská agentura TASS ve středu oznámila, že IS zajal 700 lidí v severovýchodní provincii Dajr az-Zaur po útoku na uprchlický tábor 13. října. Tábor je v oblasti, již kontrolují podle ruských zdrojů oddíly podporované Spojenými státy. TASS tvrdí, že bojovníci IS unesli 130 rodin a odvezli je do města Hadžín, jež leží u Eufratu. Putin má informaci, že IS vydal ultimátum, podle nějž hodlá každý den zavraždit deset rukojmích. O konkrétních požadavcích teroristů ale nic neřekl. Rusko je spojenec Damašku v syrském konfliktu. Vojensky mu pomáhá od roku 2015. Damašek díky této pomoci získal zpět pod kontrolu velkou část syrského území, stále ale nevládne v severozápadní provincii Idlib ani v oblastech obývaných Kurdy.

Ruský prezident včera také prohlásil, že Rusko použije své jaderné zbraně jedině v odpovědi na blížící se raketový útok. A agresoři podle něj »prostě chcípnou«. »Když se přesvědčíme, že je veden útok proti Rusku, až pak zasadíme odvetný úder. Samozřejmě, bude to katastrofa a my nemůžeme být iniciátory této katastrofy,« řekl v debatě se členy klubu Valdaj. »Agresor musí vědět, že my jako mučedníci skončíme v ráji, ale agresor prostě chcípne, nestihne se ani kát,« dodal. Ne, odpověděl Putin na dotaz moderátora, zda mu není hrozně, že je jedním ze tří lidí, na kterých spočívá odpovědnost za mír a za svět. Podle prezidenta je prostě nutné vždy myslet pozitivně a mít na vědomí, pro koho se pracuje. Na otázku, jakých konfliktů se Rusko obává, Putin prohlásil, že žádných. My se vůbec ničeho nebojíme. Máme zemi s takovým územím, s takovou obranou, s takovým obyvatelstvem, odhodlaným hájit své zájmy, prohlásil a dodal, že na rozdíl od jiných zemí jsou Rusové ochotni obětovat svůj život za vlast. Prezident při této příležitosti také zdůraznil, že Krym je součástí Ruska, a to z rozhodnutí obyvatel poloostrova.

(čtk)