Poznámky k volbám v Lotyšsku

Na konci prvního říjnového týdne proběhly v Lotyšsku parlamentní volby. Dosavadní středo-pravá vládní koalice v nich zaznamenala porážku, přičemž jedna třetina hlasů připadla novým, resp. mladým politickým stranám, označovaným za populistické, vystupujícím mj. proti korupci v politice a armádě a proti tomu, že lotyšská vláda ignoruje zájmy a potřeby řadových občanů.

Jedná se o strany »Komu patří stát?«, »Novou konzervativní stranu« a stranu »Za rozvoj«. Porážka dosavadní vládní koalice je pozoruhodná zvláště proto, že v posledních letech se Lotyšsku ekonomicky poměrně daří; roste HDP, zvyšují se mzdy, v zemi je téměř úplná zaměstnanost - ovšem ve srovnání se západní Evropou Lotyšsko stále platí za chudé.

Migrace a uprchlíci nehráli ve volbách prakticky žádnou roli. Pro Lotyše totiž nejsou vážným politickým tématem. Svého času Lotyšsko přijalo několik stovek uprchlíků na základě přerozdělovacího programu EU. Z důvodu nízkých sociálních dávek však skoro všichni uprchlíci Lotyšsko opustili směrem Německo, takže toto téma už veřejnost nezajímá.

Naproti tomu téma zásadní už dlouhá léta představuje »strach z Ruska«, permanentně šířený jak politiky, tak provládními sdělovacími prostředky, a nabývající až iracionálních forem. Souvisí s tím také to, že lotyšská vláda pozvala dlouhodobě do země kanadské jednotky NATO, aby ji »chránily před Ruskem«, a že vojenské výdaje Lotyšska byly nedávno zvýšeny na požadovaná dvě procenta HDP.

Jenže navzdory až hysterické protiruské propagandě zvítězila v parlamentních volbách strana »Harmonie«, která ve stohlavém parlamentu získala 23 křesel. Harmonie, jež se sama označuje za stranu sociálně demokratického typu, je však všeobecně pokládána za stranu tzv. proruskou!

Z tohoto důvodu nebyla dosud nikdy - bez ohledu na silné volební zisky - v lotyšské vládě. Všechny ostatní politické strany se profilují jako tzv. vlastenecké a už před těmito volbami opět unisono prohlásily, že s Harmonií do koalice nepůjdou.

Předák Harmonie Vjačeslav Dombrovskis nyní soudí podle »demokratické logiky«, že jeho strana by měla být pověřena sestavením nové vlády; pokud by se tak nestalo, bude to nejen podle něj »morálně neakceptovatelné«. Takže uvidíme, jak demokratická logika v Lotyšsku zafunguje tentokrát...?!

Jiří MAŠTÁLKA