Volby v největší spolkové zemi

Jak se u nás již pomalu stává tradicí, 2. kolo senátních voleb, které skončilo druhou říjnovou sobotu s volební účastí lehce přesahující 16 %, stálo na okraji zájmu jak voličů, tak širší veřejnosti.

To o volbách do zemského sněmu našeho jihovýchodního souseda říci rozhodně nelze. V Bavorsku, největší co do rozlohy a co do obyvatelstva druhé nejlidnatější spolkové zemi Německa, byla druhou říjnovou neděli, kdy volby proběhly, zaznamenána volební účast přesahující 72 %.

Blízké Bavorsko

Jako náš blízký soused nás německé země odjakživa silně ovlivňovaly, zejména pak Bavorsko a Sasko. Politická situace v těchto zemích měla vždy dopad na vnitropolitickou situaci u nás, občas i velmi neblahý, vzpomeňme na 30. léta. V posledních třech desetiletích, která pomalu uplynou - od doby výprodeje části našeho národního bohatství do rukou západoevropských společností, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že Německo představuje 1/3 naší zahraniční obchodní bilance, zůstává tento vliv logicky stále výrazný.

Bavorsko bylo dříve poměrně zaostalou zemědělskou oblastí. K vybudování těžkého průmyslu, koncentrovaného hlavně v oblasti kolem hlavního města Mnichova došlo až po 2. světové válce. Velkou zásluhu na tom bezesporu nese Franz Josef Strauss. Právě on, známý poslanec, později ministr, a nakonec dvě období bavorský ministerský předseda, byl v roce 1945 jedním z hlavních zakladatelů Křesťansko-sociální unie (CSU).

CSU působí, na základě teritoriální smlouvy, výhradně na území Bavorska, co do počtu členů se jedná o třetí největší politickou stranu v celé SRN. V rámci Německa působí v koalici se svou sesterskou stranou Křesťanskodemokratickou unií (CDU), vůči které je považována za více konzervativnější. CSU prakticky od svého založení suverénně ovládá bavorský zemský sněm, až na několik málo výjimek s nadpoloviční většinou mandátů. S velkým odstupem pak druhou nejsilnější stranu v Bavorsku historicky představovala SPD (sociální demokraté), která tradičně dosahovala úspěchů hlavně ve velkých městech, zvláště pak v Mnichově, kde v komunálních volbách obvykle vítězila. Pokud se týče venkovských oblastí, v Bavorsku krom těchto dvou stran dosahovaly ty ostatní pouze marginálních výsledků.

Mapa se překresluje

S přihlédnutím k výsledkům voleb posledních let napříč evropskými zeměmi, nemůže být žádným překvapením, že i v Bavorsku se politická mapa začíná pomalu překreslovat. Po sečtení všech hlasů sice CSU vyhrála, 37 % ovšem představuje druhý nejhorší výsledek za více než 70 let existence. Oproti tomu druzí Zelení, se 17,5 % více než dvojnásobně překonali svůj obvyklý volební potenciál. Na třetím místě se opět umístila Strana svobodných voličů (FW), která si se od posledních voleb mírně polepšila. Žádným velkým překvapením není vstup nováčka do zemského sněmu, strany AfD (Alternativa pro Německo) se ziskem přes 10 %. Tento extrémně pravicový populistický subjekt německé politické scény získává hlasy voličů hlavně svou protiimigrační rétorikou. SPD s historicky nejhorším výsledkem 9,7 %, zaznamenala ztrátu více než poloviny svých příznivců, čímž se Bavorsko přidalo k dlouhé řadě evropských zemí, ve kterých tradičně silné soc. dem. strany prochází hlubokou krizí provázenou odklonem svých voličů.

Šestici stran přesahujících pětiprocentní hranici pro vstup do sněmu pak uzavírá liberální FDP. Levice (Die Linke.) skončila těsně pod čarou, na 7. místě s 3,2 %, přičemž své hlasy nasbírala hlavně ve velkých městech a u mladších voličů.

Mnichov patří Zeleným

Přestože vítězné CSU bude stačit k dosažení nadpoloviční většiny koalice s kteroukoliv z dalších čtyř stran a jako nejpravděpodobnější se nabízí programově nejbližší FW, signály od voličů nemůže brát na lehkou váhu. V metropoli Mnichově, stejně jako v pátém nejlidnatějším Würzburgu totiž zcela jasně vyhráli Zelení, levicově liberální strana, populární hlavně u mladších ročníků voličů, kterým jsou levicové ideály mnohem bližší než populismus či tradiční konzervatismus.

Jaromír KOHLÍČEK