Logo vládnoucí strany Likud.

Temná a rasistická tvář Likudu

Izraelský ministr vnitra Arje Deri označil za »nesprávnou věc« svatbu populární izraelskoarabské televizní hlasatelky Lucy Aharišové s židovským hercem Cahi Halevim. Také poslanec vládní strany Likud Oren Hazan svatbu Arabky s Židem odsoudil a vyzval k ukončením asimilace v Izraeli. Oba politici si za to vysloužili kritiku na sociálních sítích, informoval deník The Times of Israel.

Ministr vnitra Deri řekl minulý týden izraelskému armádnímu rozhlasu, že svatba Aharišové s Halevim »není správná věc« a že »asimilace požírá Židy«. Dodal, že děti muslimské matky a židovského otce budou mít v Izraeli »vážné problémy«, a vyzval Aharišovou, aby konvertovala k judaismu. »Neobviňuju Lucy Aharišovou, že svedla židovskou duši, aby zranila náš národ a zabránila židovským potomkům v pokračování židovské linie. Naopak, uvítáme, když konvertuje,« napsal na Twitteru vládní poslanec Hazan. Herec Halevi podle něj zašel příliš daleko »v roli v politickém thrilleru«. »Lucy, neber to osobně, ale Cahi je můj bratr a lid Izraele je můj lid. Konec asimilaci!« napsal na Twitteru Hazan.

Vzkaz na svatební pozvánce

Izraelský opoziční poslanec Joel Hasson v reakci uvedl, že Hazanovy poznámky odhalily »temnou, rasistickou a trapnou tvář« vládnoucí strany Likud. Populární arabská moderátorka a židovský herec se vzali v minulém týdnu ve středu po čtyřletém vztahu, který tajili právě z obav před odsouzením. »Podepisujeme mírovou dohodu,« zažertoval pár na své svatební pozvánce s odkazem na vlekoucí se a nyní zamrzlá jednání o míru mezi Izraelci a Palestinci. Několik dekád izraelsko-palestinského konfliktu rozdělilo společnost v Izraeli, kde většinu obyvatel tvoří Židé a asi 20 procent Arabové. Smíšená manželství jsou tam velmi vzácná.

Posvěcená diskriminace

Letos v létě vyvolal kritiku diskriminační a rasistický zákon, který přijal izraelský parlament a který Izrael definuje jako stát židovského národa. Zákon předložený poslanci vládní strany kritizovali poslanci arabské menšiny, izraelská opozice i židovské organizace v zahraničí. Obavy z následků zákona zazněly i z Evropské unie.

(ava, čtk)