Exprezident Alberto Fujimori. FOTO - wikimedia commons

Zákon na propuštění exprezidenta

Peruánský parlament ve čtvrtek minulého týdne přijal zákon, který má podle místního deníku El Comercio umožnit propuštění exprezidenta Alberta Fujimoriho z vězení. Ten dostal loni od tehdejší hlavy státu milost, kterou ale předminulý týden nejvyšší soud zrušil. Soud také nařídil okamžité zatčení osmdesátiletého Fujimoriho, který skončil po tomto verdiktu v nemocnici.

Nový zákon předložila strana Fuerza Popular (Lidová síla), kterou vede dcera bývalého autoritářského prezidenta Keiko Fujimoriová. Normu musí do 15 dnů podepsat prezident, který ji ale také může vrátit zpět poslancům k přepracování. Zákon má umožnit domácí vězení pro osoby starší 75 let, v případě žen starších 70 let, které si odpykaly třetinu trestu a jsou vážně nemocné. Pokud půjde o odsouzené starší 78 let, stačí jako podmínka, že si odpykali třetina trestu. Normu nelze aplikovat v případě trestů za terorismus, sexuální násilí či obchod s drogami.

Alberto Fujimori, který stál v čele Peru v letech 1990 až 2000, byl odsouzen v roce 2009 k 25 letům vězení za porušování lidských práv, únosy a podíl na zabití 25 lidí mezi roky 1991 a 1992. Odsouzen byl i za korupci či odposlechy politických oponentů. Milost udělil Fujimorimu loni o Vánocích tehdejší prezident Pedro Pablo Kuczynski, který to zdůvodnil zdravotními důvody exprezidenta. Mnozí se ale domnívají, že to Kuczynski udělal proto, aby se vyhnul sesazení z úřadu hlavy státu parlamentem kvůli podezření z korupce. Hlasování tehdy ustál i díky poslancům kolem Kenjiho Fujimoriho, syna exprezidenta Fujimoriho. Letos v březnu ale Kuczynski z prezidentského úřadu sám odstoupil, a to den před dalším hlasováním o jeho odvolání.

Nejvyšší soud minulý týden milost udělenou Fujimorimu zrušil, protože ji shledal nezákonnou. Podle peruánského práva může být odsouzený za vraždy či únosy, což je Fujimoriho případ, propuštěn pouze tehdy, když trpí nevyléčitelnou nemocí. Ta se ale u Fujimoriho podle soudu neprokázala.

(čtk)