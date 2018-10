Moskva. Ilustrační FOTO - Pixabay

Protiruské sankce mají minimální efekt

Mezinárodní sankce měly na Rusko jen minimální efekt. Ekonomika země po sankcích uvalených kvůli anexi Krymu naopak vykázala mírné zlepšení, vyplývá z indexu auditorské firmy BDO, který sleduje ekonomickou vyspělost téměř všech států světa. V žebříčku 174 zemí si Rusko od roku 2014 polepšilo ze 74. místa na letošní 55. pozici.

Podle studie BDO ekonomický index Ruska po sankcích vzrostl z hodnoty 49,66 v roce 2014 na 54,06 o rok později. Poté dva roky mírně klesal (na 52,79 v roce 2016 a 49,95 v roce 2017). Letos ale výrazněji posílil na 54,12. Investoři jsou podle BDO přesto při zvažování aktivit v této zemi výrazně opatrnější.

»Naše indexové hodnocení Ruska nevykazuje žádný razantní skokový pokles, který by říkal: pozor, tady se něco stalo. Kdyby sankce měly výrazný dopad, náš index by to ukázal zhruba s ročním zpožděním, tedy už v roce 2015. Index ale v té době vykázal naopak posílení. Mírné klesání v následujících dvou letech o ničem závažném nevypovídá,« uvedl Lukáš Hendrych z BDO.

Sankce podle něj zasáhly pouze dodavatelské sítě, které bylo nutné razantně přeorganizovat. »Ruskou ekonomikou jako celkem sankce neotřásly, přesto můžeme u investorů pozorovat, že sankce vnímají a jejich přítomnost zahrnují do rozhodování o tom, zda dále rozvíjet obchodní aktivity a případně v jaké formě. Rusko ale není odkázané jen na dodávky ze západních zemí,« upozornil.

Sankce Spojených států, Evropské unie a dalších zemí jsou zaměřeny na bankovní, finanční a energetické sektory. Pro některé ruské firmy znamenají ztížený přístup k mezinárodním financím, není také možné vyvážet do Ruska určitá zařízení na těžbu ropy.

Studie BDO zkoumá příjem na osobu, veřejný dluh, přímé zahraniční investice na osobu, míru inflace a ekonomické svobody, stav infrastruktury, daňové zatížení a tržní potenciál jednotlivých zemí.

Za zpomalením je zemědělství

Meziroční růst ruské ekonomiky ve třetím čtvrtletí zpomalil na 1,3 procenta z 1,9 % ve druhém kvartálu. Uvedlo to ve středu ruské ministerstvo hospodářství. Dodalo, že za zpomalením růstu stálo především zemědělství. V samotném září se hrubý domácí produkt (HDP) meziročně zvýšil o 1,1 %, tedy stejným tempem jako v srpnu.

Ruská ekonomika se loni po dvou letech poklesu vrátila k růstu, HDP se zvýšil o 1,5 %. Dvouletý útlum způsobily především nízké ceny ropy.

(ici)