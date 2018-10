Slavnostní křest

U Mrtvýho ptáka se čarovalo!

Dlouho očekávaná novinka pro začínající nebo pokročilé mágy v oboru kouzel je konečně k dispozici, a to hned ve třech variantách. Kouzelnické sady z edice Škola kouzel od Pavla Kožíška, profesionála v oboru kouzel, Magická klec, Kouzelný klobouk a Pro učně, obsahují jedinečné variace kouzel, které ocení všichni, kdo se nebojí zapůsobit na své publikum. Nevídanou zábavu a humorné kousky si užije celá rodina.

Kouzelnická sada Magická klec zaujme svými netradičními kousky, jako je Přeměna balonku na králíka, Objevení králíka, ale i trikem Kouzelné vajíčko anebo Tajemné pouzdro. Zkoušet a objevovat kouzla mohou všechny holky a kluci od šesti let, kteří se nebojí za svou šikovnost sklidit zasloužený potlesk.

Až 125 triků pak naleznete v kouzelnické sadě Kouzelný klobouk. Nehrozí tedy, že byste nikdy neměli žádný mistrovský kousek v »záloze«. Jako správní kouzelníci předvedete kouzla s pohárky, poznáte, jak funguje Kouzelný klobouk, Kouzelná kostka nebo kroužky, které od sebe nejdou oddělit. Doporučeno pro děti od šesti let.

Iveta Lutovská s dcerou Anetkou moc rády kouzlí.

No a do třetice je tu kouzelnická sada Pro učně, zamýšlená pro děti až do osmi let, s 50 neotřelými kouzly, jež v sobě nese magično již na první pohled a je určená spíše pokročilejším kouzelníkům. Vybrané triky jako Kouzelný tácek se skleničkou anebo Neuvěřitelná předpověď se stanou vašimi oblíbenými čísly, protože zaručeně překvapí a pobaví.

Všechny kouzelnické sady Škola kouzel obsahují dárek v hodnotě 250 Kč, kterým je vstupenka na představení do Divadla kouzel Pavla Kožíška. Jeho show jsou koncipovány tak, že si je užije celá rodina. Vstupenka nabízí možnost, jak se přiučit něčemu novému v oboru iluzí a triků od samotného mistra v oboru.

Křest: Patrasová a Vítová

Slavnostní křest kouzelnické sady se uskutečnil v pondělí v pražské restauraci U Mrtvýho ptáka. Nechyběla na něm celá řada známých osobností v čele s Ivetou Lutovskou Vítovou, jejíž dcera v ten den slavila narozeniny, a Dagmar Patrasovou. Obě dámy se situovaly do role kmoter. »Přála bych všem, aby se podle nové sady naučili dobře kouzlit a aby je kouzlení bavilo stejně jako mě, když jsem byla malá,« uvedla Patrasová. »Já bych chtěla popřát sadě kouzel od Pavla Kožíška, aby se dobře prodávala. Nehledě na to, že zanedlouho bude chodit Ježíšek a děti si budou psát o dárky. A my si určitě o tu sadu napíšeme, protože my kouzlení milujeme,« připojila Vítová za sebe i za dceru Anetku.

Mezi dalšími přítomnými na akci jmenujme Evu Decastelo, Hanu Mašlíkovou Reinders, Terezu Mátlovou, Janu Adamcovou, Václava Upíra Krejčího, Štěpánku Duchkovou, Petra Vojnara či Martinu Dvořákovou. Už jen z toho výčtu je patrné, že o dobrou zábavu bylo postaráno. A samozřejmě nechybělo ani kouzlení, které obstarali synové Pavla Kožíška Jakub a Matyáš…

(koz)

FOTO – Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ