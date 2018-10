Kateřina Brožová: Smlouvu s ďáblem nemám

Známe ji ze Života na zámku, z Pojišťovny štěstí, z bezpočtu nejen seriálových a televizních mimořádně úspěšných projektů, známe ji i jako vynikající divadelní herečku, zpěvačku, moderátorku, dabérku, hlavně ale jako krásnou a věčně usměvavou dámu, která nežije ve vzduchoprázdnu a vždy měla a má co říct i k tomu, co se kolem nás děje. Však také chvilku uvažovala i o vstupu do politiky a i v této oblasti to proto měla a má v hlavě velice srovnané. Řeč je o Kateřině Brožové. Mámě 17leté dcery. Absolventce DAMU, dlouhá léta opoře Vinohradského divadla (kde je k vidění dodnes, například v představení Ifigenie v Aulidě), Hudebního divadla Karlín a dalších velkých scén. Aktuálně hraje v Divadle Hybernia v muzikálu Doktor Ox a za pár dní ji uvidíme v premiérové česko-slovenské pohádce, která je příspěvkem tvůrců ke 100. výročí vzniku Československa.

Jedno z vašich sólových alb ze začátku tohoto tisíciletí, tedy i z doby, kdy jsme pro náš deník spolu připravovali první rozhovor, se jmenovalo atraktivně »Ráda se svlíkám«. Uplynulo hodně vody od té doby, vy jste se stala nejkrásnější čerstvou padesátkou v zemi, takže tuhle písničku byste směle mohla zpívat dál. Čím to, že nestárnete?

Jen nechte být (smích). Já osobně mám jiné pocity. I mně čas utíká... Ale když zmiňujete tohle album a stejnojmennou písničku, tak nemůžu nepřipomenout, že vzešla z dílny právě Petra Šišky, producenta česko-slovenské pohádky Když draka bolí hlava, kvůli které jsme se tu spolu sešli tentokrát. Jinak muziku napsal Lešek Wronka, jeho spolupracovník. Oni dva tehdy pro mě vytvořili celé autorské album a musím říct, že písničky byly moc hezké. Jen ten název nebyl dobře reklamně uchopen vydavatelstvím, zejména billboardy ve své finální kontroverzní podobě úspěchu alba moc nepomohly, ale to už dnes nespravíme. Ta písnička je nicméně výborná a zpívám ji i dneska (úsměv).

A ten recept na to vypadat pořád stejně skvěle?

Recept žádný nemám. Marek Vašut vždycky říká kolegyním, které dle jeho názoru vypadají dobře, že mají smlouvu s ďáblem. Tak s ďáblem bych smlouvu mít nechtěla...

Proto nehrajete v Mefistovi a s produkcí, která ho dělá, jste podepsala v Divadle Hybernia smlouvu až na Doktora Oxe?

(Úsměv) Já naopak děkuju pánubohu za to, že mně nějak pomáhá.

Kdy jste vlastně vydala své poslední sólové album?

No už před nějaký 12 lety. Jmenovalo se velmi jednoduše Kateřina a od té doby jsem váhala, kterým směrem se vlastně vydat. Protože pracovních příležitostí i dalších nabídek jsem měla moc, učila se pořád nové věci - třeba v muzikálech (dodnes moc ráda vzpomínám hlavně na Bídníky a Matu Hari), ale i jako činoherečka.

Ale vy jste dokonce tančila ve slovenské obdobě StarDance…

Ano, v úplně první řadě tohoto formátu na území ČR a SR, jmenovalo se to tam Let's Dance a došla jsem zhruba do poloviny, což považuju za úspěch - přece jen jsem Češka. Vzpomínám na to ráda, ale zároveň pořád s respektem, protože jsem si tehdy sáhla fakt na dno. Byla jsem tak pracovně a časově vytížená (hrála jsem různě tady v Čechách, točila Pojišťovnu štěstí a další projekty, takže si umíte představit, jak vypadalo to pendlování mezi Bratislavou a Prahou), že se fakt divím, jak jsem to vůbec dala. Paradoxně jsem tehdy na Nové scéně v Bratislavě jako záskok ještě zkoušela Dolly do Hello, Dolly! paralelně - no, bylo to fakt šílený.

Co vlastně zpíváte nejraději?

Těch žánrů je moc, ale vždycky mě nejvíc lákal swing a jazz - to je taková moje srdcovka. A už jsme se i domlouvali na tom...

S Michalem Davidem?

Jednak s Michalem Davidem (úsměv), ale nejen s ním. Měla jsem mezitím už i další plány, ten aktuální není jazzový, je na desku duetů s Radimem Schwabem, kde už máme vybrané nádherné duety a teď jen čekáme na realizaci.

No to by bylo krásné spojení. Nejen fyzicky, ale i hlasově!

Radim je úžasný zpěvák a moc fajn kolega. Potkali jsme se v muzikálu Mata Hari, kde jsme hráli milence, a od té doby jsme na sebe tak nějak napojeni (smích) a vystupujeme spolu. Zrovna nedávno jsme spolu zpívali na benefici Život dětem na pražském náměstí Míru, tak jsme zase vzpomínali.

Divák vás má spojenou z poslední doby s Barrandov TV, kde se vysílala seriálová podoba Bastardů, pak Stopy života, Doktorka Kellerová a hlavně moderování nesmírně elegantního pořadu Exkluziv, co vám ta léta dala?

Pro mě těch pět let na Barrandově bylo pracovně velmi produktivních, ale zároveň i dost náročných (třeba Stopy života se točily v Náchodě, tak si umíte představit to dojíždění). Exkluziv se natáčel každý týden a do toho ještě další pořady, například ta Doktorka Kellerová... Každopádně na to ráda vzpomínám, ale už je to pryč (pokrčení ramen).

Vy jste právě v Exkluzivu přivítala i režiséra Když draka bolí hlava Dušana Rapoše s jeho paní Evou Vejmělkovou - tam slovo dalo slovo, a proto dnes jste součástí tohoto za pár dní premiérového filmového projektu?

Ne zcela. Souvisí to i s tím, jak dobře se známe právě s Petrem Šiškou, ale i Michalem Davidem, který na té pohádce taky spolupracoval. Před Petrem a Dušanem, kteří vytvořili už stejnojmennou velmi úspěšnou pohádkovou knížku, na jejímž základě se pohádka natáčela, velmi smekám a jsem ráda, že můžu být jeho součástí. Tenhle projekt považuji pro sebe za velmi osobní - už proto, že patřím k těm, kteří se nikdy nesmířili s rozbitím společného státu, a přijde mi velmi vtipné, že teď slavíme 100 let Československa, a přitom už víc jak čtvrtstoletí Československem nejsme! Za což se zasloužili naši politici, ale o tom se nemluví. To mi přijde fakt zvláštní.

Tak o to víc děkuji produkci za ten nápad s drakem s jednou českou a jednou slovenskou hlavou, za to, že v krátkém časovém úseku udělala tolik věcí (nejen, že natočila film, ale jak perfektně zvládla propagaci třeba), prostě pro mě zázračná práce celého týmu! Navíc je ta pohádka laskavá, taková, jaká by pohádka měla být, a to je na tom to nejkrásnější.

Pokud se nepletu, vy v ní kralujete?

Ano, mám tu čest hrát českou královnu. Královnu Elišku.

Jako ve stále aktuální karlínské Noci na Karlštějně...

Přesně tak. Tu hrajeme úspěšně už čtrnáct let (úsměv). A natáčení pohádky bylo fakt velmi milé. S Mirkem Šimůnkem jako králem, se slovenskými panovníky Jánem Koleníkem a Zuzkou Mauréry. Jen škoda, že ten prostor pro oba páry je malinký (přesto laskavě). Ale je to hlavně o té mladé dvojici, a tak to má v pohádce být.

Když zmiňujete tu paralelu oslav s již neexistujícím státem, myslíte si, že kdybychom zůstali Československem, byli bychom na tom lépe?

O tom jsem přesvědčená. Protože kdybychom byli větší stát, měli bychom větší sílu v Evropě i ohlas ve světě. A pamatuji si dobře z doby, kdy k tomu dělení došlo, a já tehdy točila na Slovensku, že hlasy volající po samostatnosti byly velmi ojedinělé - takže to bylo celé zbytečné... Tedy, děkujeme, pane Klausi a pane Mečiare, že jste nám tohle udělali (ironicky)! Nedávno jsem vystupovala v Ružomberoku a i tam jsme se s místními shodli.

Názor, který máme oba... Politický podtext má i další čerstvý projekt, muzikál Doktor Ox, který naopak už měl premiéru na začátku října. Jak se vám dělá nový muzikál po letech? Muzikál, v němž nehrajete úplně pozitivní postavu, spíš naopak.

Ox je napsaný na motivy méně známé povídky Julese Verna a stojí za ním Zdeněk Zelenka, takže samozřejmě má svou kvalitu a nechybí v něm apel na diváka, který tak má šanci si z divadla odnést i něco víc, než jen hudební a celkově kulturní zážitek. Zdeněk nám vyprávěl, že tenhle projekt napsal jako filmový scénář (nakonec nerealizovaný) ještě v 80. letech, kde to hlavní téma manipulace s lidmi opravdu rezonovalo, ale paradoxně stejně tak má co říct i dnes. Sice trochu jinak, ale neméně intenzivně. Zajímavá je v příběhu i generační propast, která dojde ke vzpouře těch mladých, tak uvidíme, bude-li někoho inspirovat (úsměv).

Jinak moje postava starostky patří k těm manipulativním, vykřikuje hesla o tom, co se má, co by se mělo, určitou roli tam hrají i plyn pravdy a plyn poslušnosti, a tma a světlo... Jde o to, jestli to bude pro diváka srozumitelné. A já věřím, že určitě bude. I první ohlasy o tom svědčí. Takže se přijďte podívat.

Roman JANOUCH

FOTO - Michaela FEUREISLOVÁ (2) a Lenka HATAŠOVÁ