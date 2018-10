Audi e-tron 55 quattro

Pařížský autosalon oslavil jubileum

Zhruba pět desítek světových nebo evropských premiér přinesl pařížský autosalon, který naplnil první polovinu října pro milovníky rychlých kol. A bylo se nač koukat, ačkoli účast odřekla celá řada velkých značek. Chyběly hlavně německý Volkswagen a Opel, dále Fiat, Ford, Nissan, Subaru nebo Volvo. Jejich výstavní plochy obsadily expozice věnované novým technologiím nebo motocykly.

Autosalon v Paříži není žádnou novinkou. V době založení to byla dokonce první událost tohoto druhu na světě. Zakladatelem a průkopníkem byl Jules-Albert de Dion, který přišel s touto myšlenkou udělat světovou přehlídku automobilů již na konci 19. století. A nyní jde o největší světovou automobilovou přehlídku, která se ob rok střídá s autosalonem ve Frankfurtu nad Mohanem, a letos oslavila již 120. výročí!

Jubileum přilákalo znovu přes jeden milion návštěvníků a ti byli svědky toho, jak se v prvé řadě chtěly předvést domácí značky - tedy Peugeot, Renault a Citroen. Peugeot vedle modelu 508 SW veřejnost poprvé seznámil se stoprocentním elektrickým a autonomním koncepčním vozem Peugeot e-Legend a představil rovněž nové benzinové motorizace Plug-in Hybrid. Renault přichystal zejména inovovaný Kadjar a Citroen poprvé ukázal evropskou verzi sportovně-užitkového vozu (SUV) C5 Aircross, který se už prodává v Číně.

Škoda v akci

Škoda Auto na autosalonu představila studii Vision RS, která napovídá, jak bude vypadat nástupce modelu Rapid. Studie je vybavená plug-in hybridním pohonem a využívá ekologicky vyrobené a veganské materiály. Vedle toho byl na stánku Škody k vidění také SUV Kodiaq ve sportovní úpravě RS, který jako první vůz mladoboleslavské automobilky využívá motor TDI se dvěma turby. Kodiaq RS bude nejdražším vozem mladoboleslavské automobilky. Jeho cena bude začínat na 1 189 900 Kč. Dosud nejdražší Škoda Superb Sportline 4x4 ve vrcholné motorizaci 2.0 TDI stojí o 84 000 Kč méně.

Předseda představenstva Škoda Auto Bernhard Maier uvedl nástupce modelu Rapid pod názvem Vision RS.

Automobil v pětimístné i v sedmimístné verzi bude k dispozici u prodejců letos v listopadu. Ve stejnou dobu bude známý kompletní ceník modelu se všemi prvky mimořádné výbavy. Kodiaq RS vyrábí závod v Kvasinách. První vozy dorazí k tuzemským zákazníkům na počátku roku 2019.

Vůz má nejvýkonnější sériově vyráběný naftový motor v historii značky Škody o výkonu 176 kW (240 k). Kromě vzhledu specifického pro vozy RS s novými nárazníky a prvky v černě lesklé barvě jako jsou mřížka chladiče, lišty kolem bočních oken a zpětná zrcátka nebo full LED světlomety je sportovní SUV standardně vybaveno pohonem všech kol, adaptivním podvozkem DCC a progresivním řízením. Poprvé automobilka nabízí ve standardní výbavě dvacetipalcová kola z lehké slitiny a nový systém Dynamic Sound Boost, který doplňuje přirozený zvuk motoru vycházející z výfukového potrubí a zintenzivňuje zvuk motoru.

Škoda zároveň ve francouzské metropoli prozradila, že v příštím roce představí model Superb v provedení plug-in hybrid, elektromobil Citigo, nástupce modelu Rapid nebo městský crossover. Spekuluje se také o nové Octavii. Zatím není rozhodnuto, jestli letos uvedenou novou Fabii doplní i provedení kombi.

Škoda Auto dále odtajnila, že uvede do konce roku 2020 na trh 20 nových modelů, z toho devět elektrifikovaných. Na tiskové konferenci během pařížského autosalonu to uvedl předseda představenstva Bernhard Maier. Do tohoto počtu se započítávají i jednotlivé deriváty v rámci modelových řad, což platí i pro elektrifikované vozy.

Škoda také pokračuje ve vývoji nové koncernové platformy pro indický trh. První vozy by podle Maiera měly být hotové na přelomu let 2020 a 2021.

»Česko-slovenská« Kia a Hyundai

Kia, která vyrábí na Slovensku, přivezla do Paříže modernizovanou Sportage a další karosářskou verzi nového Ceedu. Hyundai zase lákal na sportovně laděný pětidveřový model i30 Fastback N z Nošovic.

Toyota přivezla do Paříže novou Corollu Touring Sports, kterou uvedla po boku kratšího hatchbacku, v obou případech s hybridním pohonem. Mezi nejočekávanější premiéry patřilo uvedení nové generace řady 3 od BMW. Mnichovská značka dále ukázala nové kupé řady 8 nebo novou X5. Audi vyrukovalo s modernizovaným TT, novou generací A1 nebo faceliftem A4.

A nechyběly ani luxusní značky. Asi největší ohlas vzbudila italská automobilka se vzpínajícím se koněm. Ano, Ferrari bodovala se svými novými speedstery Monza SP1 a SP2.

Světová premiéra sedmé generace

Pro všechny milovníky »bavoráků« byla zásadní informace, že nová, již sedmá generace řady 3 se začne prodávat na začátku března příštího roku. Vyrábět se bude v mateřském závodě automobilky v Mnichově a v Paříži si odbyla světovou premiéru.

K Mnichovu se přidají další dvě výrobní místa. Výroba řady 3 pro čínský trh bude v závodě Tiexi v Šen-jangu, což je společný podnik BMW Brilliance Automotive (BBA), kde se vyrábí dosluhující generace. K těmto dvěma se přidá nově vybudovaný závod BMW v mexickém San Luis Potosí.

BMW řady 3 se vyrábí více než 40 let. Sedan nepředstavuje pouze jádro modelové řady 3, kterého se celosvětové prodalo více než 15 milionů kusů, ale je také základním stavebním kamenem značky BMW.

Když bylo BMW řady 3 v roce 1975 poprvé představeno, současně se zrodil nový druh automobilu - sportovní sedan. Během šesti modelových řad se BMW řady 3 stalo nejprodávanějším prémiovým vozem na světě, razilo cestu vysoce výkonným pohonným jednotkám a podvozkům a získalo pověst průkopníka v oblasti technologických inovací v segmentu střední třídy.

Konkurenty trojkové řady BMW v prémiovém segmentu jsou například Audi A4 nebo Mercedes Benz třídy C.

Vietnamská novinka

Své první modely ukázala ve městě nad Seinou nová vietnamská značka VinFast - SUV a limuzínu. Nové modely pod označením LUX A2.0 a LUX SA2.0 vznikly v kooperaci s designérským studiem Pininfarina a vedle dvoulitrových motorů BMW využívají i technologie firem Bosch, Magna, AVL nebo Siemens. Modely určené pro celosvětový trh by měly splňovat emisní limity i bezpečnostní normy pro ochranu posádky i chodců.

VinFast by měla být připravena přijímat objednávky prvních vozů na začátku roku 2019. K dodání pak budou ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Automobilka během posledních dvou let vybudovala moderní továrnu, která je prvním automobilovým závodem ve Vietnamu. Její kapacita má do roku 2025 dosáhnout půl milionu vyrobených vozů ročně.

Elektromobily: jak dál?

Pařížský autosalon kromě jiného rovněž potvrdil, že éra krásných modelek, které na stáncích jednotlivých značek byly bezmála výraznější než nové vozy, je pryč. Ačkoli byly i tak k vidění krásné slečny, hlavní téma se točilo kolem budoucnosti automobilů na elektrický pohon.

Ty se po letech bombastických konceptů a miliardových investic chystají vyrazit za zákazníky ve velkém. »Nyní však přijde těžší úkol: prodat je se ziskem,« napsala například agentura Reuters. Není nic nového, že elektromobily, které se na autosalonu v Paříži představily, snižují ziskovost automobilek snažících se zůstat v černých číslech. Rozmáhají se ale obavy, že dopad by mohl být ještě horší, neboť spotřebitelé se zdráhají platit za vozy s elektrickým pohonem více peněz a automobilky je musí prodávat s větší ztrátou, aby splnily emisní cíle.

»Každý si musí uvědomit, že čistá mobilita je jako organické jídlo, je dražší,« uvedl šéf skupiny PSA Carlos Tavares. »Buď budeme akceptovat větší výdaje za čistou mobilitu, nebo ohrozíme evropský automobilový průmysl,« dodal.

Petr ŠPIČKA

FOTO – ČTK/AP