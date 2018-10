Ilustrační FOTO - Pixabay

Mor divočáků se snad podařilo vymýtit

Myslivci dosud odchytili do klecí, které od loňského září postupně nainstalovali na Zlínsku kvůli africkému moru prasat, 114 divočáků.

Poslední kusy, konkrétně osm selat, se jim podařilo odchytit 20. června v katastru Slušovic, řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Klece jsou rozmístěny jak v rizikové oblasti nákazy, která byla lemována elektrickými a pachovými ohradníky, tak i mimo ni. »V roce 2017 bylo do odchytových klecí odchyceno 83 kusů divokých prasat. Z toho uvnitř ohradníků šlo o 32 kusů, z nichž čtyři kusy byly pozitivní. Vně ohradníků nebyl žádný kus pozitivní. Letos bylo do odchytových klecí odchyceno 31 kusů černé zvěře, z toho pět uvnitř ohradníků, žádný kus nebyl pozitivní,« uvedl Vorlíček.

Některé z klecí už však myslivci k odchytu divočáků nevyužívají, dávají přednost odstřelu černé zvěře. »Postupem času, jak se snižovaly stavy, tak se snižovaly i počty odchycených zvířat. Někde si to myslivci vyhodnotili tak, že už ty klece nejsou aktivní,« řekl mluvčí.

Na začátku letošního února se zmenšilo zamořené území. Od té chvíle nemají myslivecká sdružení povinnost informovat veterináře o tom, zda jsou klece aktivní, či nikoliv. Od 1. února odlovili myslivci v zamořené oblasti 1050 kusů černé zvěře.

Mluvčí zlínského hejtmanství Adéla Kousalová řekla, že Zlínský kraj financoval pořízení 31 odchytových klecí. Za jejich dodání a odvoz na místo odchytu zaplatilo hejtmanství 1,45 milionu korun. »Peníze nebyly státem proplaceny,« uvedla Kousalová.

Klece podle ní kraj postupně daruje mysliveckým sdružením. »Budou nadále používány k odchytu prasat. K dnešnímu dni je 15 klecí předáno mysliveckým sdružením, další žádosti jsou postupně administrovány,« doplnila mluvčí.

Poslední potvrzený případ afrického moru prasat na Zlínsku je z letošního dubna. Neobjeví-li se nový případ nákazy ani v následujících týdnech, zmírní veterináři pravděpodobně některá další mimořádná opatření, jež v souvislosti s onemocněním vydali. Týkat by se to zřejmě mělo i zákazu vstupu do lesů, na pole a polní cesty ve vysoce rizikové oblasti pro veřejnost. Zlínský kraj už na začátku října zahájil demontáž elektrických ohradníků, což mu umožnilo odvolání mimořádného veterinárního opatření, na jehož základě se dříve musel starat o jejich údržbu.

V České republice se africký mor prasat, který není nebezpečný pro člověka, objevil poprvé loni v červnu na okraji Zlína. Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí města dosud veterináři potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, zastřelených či odchycených divokých prasat. Do chovů se nákaza nerozšířila. Kdyby se to stalo, veterináři by je museli nechat vybít.

(ng)