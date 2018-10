Spravedlivá remíza v Ďolíčku

Fotbalisté Plzně ve 12. kole první ligy jen remizovali 2:2 na hřišti Bohemians Praha 1905, když dvakrát dotahovali ztrátu. Hosté nejprve na penaltu Jusúfa Hilála odpověděli vlastním gólem Tilla Schumachera, po trefě Jana Závišky zařídil dělbu bodů Roman Procházka, který byl u obou inkasovaných gólů.

Obhájce titulu Plzeň tak ztratila body potřetí v sezoně, přesto vede neúplnou tabulku o bod před Slavií, která ale má k dobru nedělní zápas v Liberci. Navíc se Viktoria nenaladila ideálně na úterní duel Ligy mistrů na půdě Realu Madrid. Bohemians bodovali potřetí za sebou a jsou osmí.

»Spokojený jsem s tím, že i když jsme dvakrát prohrávali, tak jsme byli schopni uhrát bod. Oba inkasované góly byly laciné. A v závěru jsme měli být mnohem účelnější. Ale zda budeme s bodem spokojeni nebo nespokojeni, se ukáže až na konci,« řekl trenér Plzně Pavel Vrba.

Ačkoli se potkaly dva týmy, v jejichž zápasech dosud padalo nejméně branek, hrálo se v Ďolíčku hodně ofenzivně. A to i zásluhou domácích, kteří byli v úvodu výrazně aktivnější. Už po 70 vteřinách chyboval stoper Hejda a domácí Záviška z úhlu pelášil na branku, trefil však jen boční síť.

Plzeň zahrozila Řezníkovým centrem, který směřoval do branky, ale brankář Valeš ho vytáhl. Hostům pak vyšel brejk a Krmenčík se dostal do podobné šance, ze které skóroval za národní tým proti Slovensku, tentokrát ale volil ránu nahoru a přestřelil.

Jinak ale hrozili hlavně domácí. Po rohovém kopu se odražený míč dostal k Záviškovi, toho vychytal gólman Hruška. Následovala Hilálova střela z hranice vápna a Hruška míč vyrazil.

Ve 22. minutě plzeňský Procházka v rohu vápna zbytečně podkopl Haška přímo před zraky sudího Pechance, ten nařídil pokutový kop a Hilál ho zkušeně proměnil. »Byl to hloupý faul, správně odpískaná penalta. Původně jsem si myslel, že to bylo mimo šestnáctku, tak jsem se rozčiloval, ale bylo to správné rozhodnutí,« připustil Procházka.

Hašek si při pádu poranil rameno, a i když poločas se sebezapřením dohrál, do druhé půle ho nahradil Mašek.

Plzeň poté začala více hrát a ve 34. minutě srovnala. Stoper Hubník vyslal dlouhý pas za obranu, Krmenčík dostal hodně prostoru, míč si zpracoval a vystřelil. Valeš sice vyrazil, ale jen pod nohy Schumachera, který si dal vlastní gól. V závěru poločasu mohl domácím vrátit vedení Záviška, ale ani ve třetí šanci neuspěl, jelikož opět zasáhl plzeňský hrdina Hruška.

Ve druhé půli se Hilál zatáhl do zálohy a na hrotu operovali rychlonozí Mašek se Záviškou. Více ze hry ale měla Plzeň. V 60. minutě se po kombinaci dostal k zakončení stoper Hejda, ale trefil jen vzdálenější tyč. Krátce nato pálil z dálky Hořava, ale brankář Valeš byl u tyče včas.

Jenže udeřili domácí. Reiter obešel Procházku, ve vápně se dostal k míči opět Záviška a tentokrát už šancí nepohrdl: střelou do protipohybu gólmana zařídil vedení. To ale nevydrželo ani dvě minuty. Zemanův roh propadl až k Procházkovi, který znovu srovnal.

Plzeň se poté snažila o vítěznou trefu, ale domácí se už ubránili a získali cenný bod. »Po krásné akci jsme ale šli do vedení a já začal o výhře zas přemýšlet, ale vydrželo mi to snad 30 vteřin, než soupeř vyrovnal. Za bod musíme být rádi, ale zůstává ve mně pocit, že jsme mohli pomýšlet i na víc,« dodal Hašek. »Máme smíšené pocity, protože jsme dvakrát vedli, ale na konci nás Plzeň mačkala a dorvali jsme to do remízy,« řekl Dominik Mašek.

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)

Branky: 24. Hilál z pen., 64. Záviška - 34. vlastní Schumacher, 66. Procházka. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Koval. ŽK: Bartek - Zeman, Petržela. Diváci: 5000.

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter (84. Vaníček), M. Hašek ml. (46. Mašek), Bederka, Bartek (79. Švec) - Záviška - Hilál. Trenér: M. Hašek st.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Hořava (67. Chorý), Zeman (79. Čermák) - Krmenčík (85. Řezníček). Trenér: Vrba.

(red)