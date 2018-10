Další bariéra jednotě Ukrajiny

Ukrajinské vedení opět přitvrdilo. Nový jazykový zákon vytvoří další střetové body mezi etnickými Ukrajinci a ostatními etniky. Po zákonu, který schválil izraelský Kneset a jenž etnické Židy povýšil nad ostatní, jde o další zemi, která se uchýlila k vyhlášení nadřazenosti jedněch nad druhými. Na Ukrajině šli, jako obyčejně, ještě dál než v Tel Avivu. Jako by se chtěli vrátit do dob konce 19. století, kdy i tady, ostatně i v českých zemích, vládl jazyk »nadřazeného národa«, v případě Česka a Haliče toho německého. Úřadovat se bude jen ukrajinsky, ač údajně pro každého třetího obyvatele Ukrajiny je rodným jazykem ruština, úředníci, i když jsou z Oděsy či Charkova a lidé zde mluví převážně rusky, budou také muset úřadovat ukrajinsky, také písemnosti se budou muset vyřizovat v ukrajinštině, knihy v jiném jazyce budou mít limity, apod.

Co bude s těmi, co se nepodřídí? Prostě se s nimi nikdo nebude bavit a zřejmě se bude pokutovat a pokutovat. Možná i zavírat a zavírat. Nevím, jak to na Ukrajině udělají s těmi úředníky, kteří ne zcela dobře ovládají ukrajinštinu. Mají sice svůj vzor v pobaltských zemích, kde z občanů udělali neobčany, kteří nesmějí být voleni a vlastně ani volit. I jiná omezení tam jsou. A vůbec nejde o ochranu jazyka a zvýraznění toho, že území Ukrajiny patří Ukrajincům. Ukrajinskými občany jsou totiž i ti z Oděsy a Charkova, jen jejich mateřština je jiná. Žijí tu kromě etnických Rusů i etničtí Poláci (kolem Lvova), etničtí Maďaři, Židé a Tataři.

Možná namítnete, že i my v českých zemích bychom měli svůj jazyk, svou zemi si nějak podobně chránit. Měli, ale nikoli nějak podobně. Nám by mělo jít o čistotu jazyka, o oproštění od uměle vmontovávaných germanismů, rusismů a dnes amerikanismů. Jsou ovšem i slova, která doslova vplula do našeho jazyka, do obecného povědomí. Jsou ale také výrazy, které jazyk nemůže přijmout, protože existují totožné nebo velmi podobné české. Není třeba nic vymýšlet. To věděli i naši předci, proto, když se například začaly stavět silnice extratřídy, dali jim název dálnice a slovo autostráda používané zpočátku se úplně vytratilo. Jde nám o co nejčistší jazyk, i když se vstupům jiného výraziva neubráníme. Nelze totiž bojovat s větrnými mlýny, s tím, co se v jazyku s technickým pokrokem zabydlelo rychleji, než kdokoli stačil zareagovat.

Uzákonění národního jazyka a popření některých práv jiných místních národností s tím, co bychom my v Česku měli chtít, nemá nic společného. To, co se dnes prosazuje na Ukrajině, je krok zpátky, k rozdělování země, k další fašizaci společnosti, k vytvoření dalších bariér, které se jednou budou čím dál složitěji odstraňovat a které vůbec nevedou k »jednotné Ukrajině«, jak si naplánovali signatáři v Minsku.

Jaroslav KOJZAR