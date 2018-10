FOTO - Haló noviny/Petr KOJZAR

Vedení ÚV KSČM zůstalo beze změn. Strana se ale musí proměnit programově i organizačně

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip pokus o odvolání ústál. Vedení zůstalo beze změn. Žádný mimořádný sjezd nebude. Pro jeho konání se vyjádřilo jen 11 členů Ústředního výboru. Do září 2019 by se měla uskutečnit konference k organizační struktuře strany a programová konference. a změny by mohl schválit stranický sjezd.

Organizačně musíme být flexibilnější. Dále se soustředíme na náš program, ten dlouhodobý máme od roku 1992 a logicky v něm nemůžeme reagovat třeba na naše členství v Evropské unii. To se musí změnit. Vyslovili jsme zásadní nesouhlas s platformou Restart, která vystupovala se svou kritikou dříve, než ji byli schopné projednat stranické orgány,, řekl Filip na tiskové konferenci.

Více v záznamu tiskové konference.

