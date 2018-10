ČD Cargo stát privatizovat nebude

Premiér Andrej Babiš (ANO) se postavil proti úvahám privatizovat nákladního železničního dopravce ČD Cargo, jak o tom nedávno mluvil ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok.

»Nebudeme privatizovat, a to ani ČD Cargo. Já jsem rozhodně proti. Státní firmy jsme dali do pořádku, každá má svou koncepci, všechno teď funguje,« řekl Babiš v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Privatizaci nechtějí ani koaliční sociální demokraté, podle nichž by šlo o krok v rozporu s vládním programem. Předseda ČSSD Jan Hamáček to označil za chybu, podle něj Ťok postupuje proti vládnímu programu.

Podle stínového ministra průmyslu a obchodu KSČM Pavla Hojdy by případná privatizace ČD Cargo byla chybným krokem, komunisté s ní stejně jako sociální demokraté nesouhlasí. »Vzhledem k tomu, že ČD Cargo získalo od Českých drah novější lokomotivy, než zůstaly na osobní dopravě, privatizace by rozhodně nebyla krok správným směrem,« řekl už minulý týden Hojda našemu listu s poukazem na to, že ČD Cargo zůstalo po privatizaci železničních projektů to, co nebylo výhodné.

Ve vládním programu stojí, že kabinet nepřipustí privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí. Dopravce ČD Cargo je dceřinou společností státních Českých drah. Nákladní doprava je nejvýdělečnějším oborem skupiny ČD. Společnost ČD Cargo v pololetí vykázala zisk 350 milionů korun.

Babiš hájil Vondráčka

Premiér Babiš v pořadu také hájil předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) v souvislosti s jeho cestou v čele delegace poslanců zdravotního výboru do Ruska. Zároveň podpořil návrh Pirátů, aby Vondráčkovu cestu projednala Sněmovna na své schůzi. Zdůraznil, že ČR stojí za tím, že ruská okupace Krymu je nepřijatelná a že unijní sankce platí, s Ruskem je však podle jeho slov nutné komunikovat. »Byla to delegace sněmovního výboru pro zdravotnictví, cestu schválil organizační výbor. Vondráček nás reprezentoval skvěle, získal si tam respekt, cesta byla úspěšná,« uvedl premiér s tím, že iniciativa vznikla kvůli stížnosti českých občanů na to, že nemají v Rusku adekvátní zdravotní péči.

Vondráček v Rusku jednal i s předsedy obou parlamentních komor Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou, kteří jsou na sankčním seznamu EU a USA. Babiš poukázal mj. na to, že poslanci německého Bundestagu hrají s poslanci ruské dumy dokonce fotbal. »Celý svět tam prostě chodí,« řekl.

Část českých politiků vnímá cestu jako problematickou, což připomněl Babišův oponent v televizní debatě, předseda Pirátů Ivan Bartoš. Premiér tvrdí, že cesta do Ruska byla využita k útokům na ANO a na Vondráčka. »Ono se to na tom plénu vysvětlí, myslím, že pan Vondráček nemá co skrývat,« dodal. Bartoš řekl, že s delegací mohl jet třeba místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, což by mu nevadilo. Výjezdy výborů do zahraničí vždy doprovází někdo z vedení Sněmovny a dosud nikdo připomínky neměl.

(ku)