FOTO - Pixabay

Stát vybral víc na DPH i od firem

Finanční úřady vybraly za tři čtvrtletí na dani z přidané hodnoty 293 miliard korun, tedy meziročně o 7,4 procenta více. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral 133,4 miliardy korun, a výběr daně tak stoupl meziročně o 2,3 procenta.

Vyplývá to z dat zveřejněných Finanční správou na internetu.

Celkové příjmy státu z daní bez pojistného na sociální zabezpečení za tři čtvrtletí stouply meziročně o 6,5 procenta, tedy o 45,2 mld. na 739 miliard korun.

DPH, daň z příjmu právnických osob i daň z příjmu fyzických osob patří mezi tzv. sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá 8,92 % a na obce 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Od letoška obcím podíl u DPH stoupl z 21,4 %. Obce a města by tak mohla získat navíc celkem asi 8,5 mld. Kč ročně.

Samotný státní rozpočet za tři čtvrtletí z DPH získal 198,3 miliardy korun, meziročně o 4,2 % více. Na firemních daních do státní pokladny putovalo 90,1 miliardy korun, meziročně o 2,2 % více.

Od loňského roku je účinný zákon o dani z hazardních her, který zavedl daň z hazardních her a daň z technických her. Ty nahradily odvody z loterií. Na dani z technických i hazardních her za tři čtvrtletí stát zatím získal 7,5 miliardy korun.

(ku)