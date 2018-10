Ilustrační FOTO - Haló noviny

Financování nového jaderného zdroje musí vyřešit vláda

Poradní tým prezidenta republiky Miloše Zemana podpořil jadernou energetiku a její další rozvoj. Ve výrobě elektřiny mají mít nadále prostor i tradiční elektrárny.

V energetice v Česku pokračuje diskuse o možné stavbě nového jaderného zdroje. Plány dlouhodobě brzdí nejasnosti o způsobu financování. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), která se sobotního jednání v Lánech účastnila, zopakovala, že o finančním modelu stavby nového jaderného bloku by měla vláda rozhodnout do konce letošního roku. V pátek ministryně řekla agentuře Reuters, že se stát bude muset nějakou formou podílet na výstavbě nových jaderných bloků v České republice, nejlépe jako druhý poskytovatel záruk po společnosti ČEZ.

»Na státní energetické koncepci a energetickém mixu s podporou výstavby jaderného zdroje se nic nemění. A na schůzce bylo konstatováno, že to bude politické rozhodnutí a bude to na vládě. Investičně-finanční model musí nyní vyřešit vláda a předpokládám, že do konce roku toto rozhodnutí udělá,« řekla Nováková. O konkrétních zájemcích se podle ní na schůzce nemluvilo. Té se účastnili mimo jiné i její předchůdce ve funkci Tomáš Hüner nebo prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

O stavbu nového jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse.

Záměr stavby kritizují ekologové nebo provozovatelé obnovitelných zdrojů, podle nichž není nový jaderný zdroj třeba. Podle Novákové poradní sbor diskutoval také o podpoře obnovitelných zdrojů energie. »Zásadním způsobem změnit legislativu v této oblasti nelze. Ale lze dělat některé dílčí kroky. Například jde o prověřování podpor, zda jsou v pořádku. Ale abychom zásadně legislativně do podpory obnovitelných zdrojů zasahovali, tak to nyní ne,« uvedla Nováková. Zásadním změnám podle ní brání v současnosti například skutečnost, že investoři především v oblasti fotovoltaiky jsou z celého světa a ČR by mohla v případě změn čelit mezinárodním arbitrážím.

Prezident Zeman je dlouhodobým odpůrcem obnovitelných zdrojů především proto, že jsou podle něj nestabilní a vyžadují velké dotace ze státního rozpočtu. V roce 2016 například navrhl na zasedání tripartity, kterého se účastnil, zrušení podpory výrobcům energie z obnovitelných zdrojů. Výše příspěvku podporovaným zdrojům vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních čtyřech letech. Celkem bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno téměř 300 miliard korun z kapes daňových poplatníků, kteří navíc platí další peníze na podporu obnovitelných zdrojů v ceně elektřiny.

(ng)