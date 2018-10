Moskva čeká vysvětlení

Rusko očekává, že bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, který přicestoval do Moskvy, vysvětlí slova Donalda Trumpa o odstoupení Spojených států od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987.

Agentuře TASS to řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. »Doufáme, že od něj (Boltona) během jednání zítra a pozítří uslyšíme věcněji a jasněji, co hodlá podniknout americká strana,« řekl Rjabkov.

»Je zřejmé, že neschopnost a neochota se s námi rozumně domluvit tlačí jisté síly ve Washingtonu k tomu, aby navedly vedení země k rozhodnutí o formálním odstoupení od smlouvy. Byl by to velmi nebezpečný krok,« varoval diplomat. Rusku podle Rjabkova nezbude než sáhnout po odvetných krocích, a to i vojenských, pokud si Američané nadále budou počínat »nemotorně a hrubě« a jednostranně odstupovat od mezinárodních dohod. »Nechceme to k tomu dovést,« dodal bez dalšího upřesnění.

Bolton má v Moskvě jednat se šéfem ruské bezpečnostní rady Nikolajem Patruševem a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Schůzka s prezidentem Vladimirem Putinem se podle dřívějšího vyjádření Kremlu neplánovala. Trump v sobotu prohlásil, že Spojené státy odstoupí od smlouvy s Ruskem, protože prý Moskva smlouvu porušuje.

(čtk)