Konečně je to potvrzeno

Kromě Íránu, Severní Koreje a Alibaby a jeho loupežníků lze zařadit na seznam darebáckých států i USA. Potvrdil to jakýsi Bolton, živící se momentálně v pozici bezpečnostního poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Bolton ve svém projevu ve Washingtonu pohrozil soudcům v Haagu sankcemi, pokud budou vyšetřovány smrtonosné podivnosti během války v Afghánistánu. Američany ve vládních funkcích naštvalo, že podle prokurátora haagského soudního dvora (ICC) existuje důvodné podezření, že v tomto konfliktu došlo ze strany USA k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti.

Bolton označil ICC za nelegitimní a upozornil, že jeho soudci i žalobci mohou být vystaveni zákazu vstupu do USA a stíháni americkými soudy. Toto je velmi dobrá zpráva, protože tím pádem se USA posouvají na pozici diktátorských režimů snažících se krýt své válečné zločiny. Konečně to pomocí hlasivek svého Boltona samy přiznaly. Tím také USA vlastně uvedly, že si mohou u haagského soudu dělat, co chtějí se vším vyšetřováním v oblasti Jugoslávie, a stejně to bude k ničemu. Neboť ICC je nelegitimní bastard. Bastard, který neoprávněně vynáší rozsudky a tresty nad všemi, které odsoudil.

Částečně s Boltonem souhlasím. Ale jenom částečně. Dokud ICC vyšetřoval jenom baletní válečnické kreace ve světě, které se netýkaly mravopočestnosti NATO, bylo vše v pořádku. Naopak pro NATO byl ICC ochotným propagandistickým blbečkem. Teď najednou nějací divní ptáci v ICC drze chtějí vyšetřovat americké vraždění a bombové milování po leteckém způsobu? Jaká opovážlivost chtít řešit »mírotvorce«. Upřímně řečeno, dojde-li k tomu, a mělo by, pak v Haagu budou mít práci na hodně dlouho a budou muset hodně rozšířit počet soudců!

Koneckonců, co byste chtěli od diktátorského režimu, když jim někdo přestal zobat z ruky.

Jaroslav DOUBRAVA