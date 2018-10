Ilustrační FOTO - Pixabay

Nadějí dopravců jsou kamiony bez řidičů

Autonomní vozidla výrazně pomohou tuzemským kamionovým dopravcům, kteří se dlouhodobě potýkají s nedostatkem řidičů, prohlásil generální tajemník sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Autonomní systémy by podle něj mohly přispět i k větší plynulosti provozu nákladních vozů.

V České republice je nyní zhruba 130 000 profesionálních řidičů, podle dopravců jich k ideálnímu stavu schází přes 15 000.

»Nákladní doprava se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů. Evropě se přitom ekonomicky poměrně daří a poptávka po dopravě je velká. Pokud by se podařilo uvést do provozu autonomní řízení vozidel, tak by to určitě mnoha dopravcům vytrhlo trn z paty,« řekl Hromíř.

Deficit šoférů se navíc bude podle Hromíře dál prohlubovat, protože současní řidiči stárnou a mladí o toto povolání příliš zájem nejeví. Počet zakázek by měl vzhledem k ekonomickému vývoji po celé Evropě naopak růst.

Hromíř předpokládá, že autonomní vozidla najdou využití na předem definovaných trasách, kde pro ně budou optimální podmínky. Na členitějších cestách by tak stále bylo dostatek prostoru pro klasické řidiče. Nasazení autonomních vozidel očekává nejdříve za deset až 15 let.

Jednou z nejžádanějších technologií v současnosti je takzvaný »platooning«, který pomocí elektronického vybavení vozidel udržuje řízení kamionů v seřazených jízdních četách. Letos v létě uvedl server Euro.cz, že na dálnici A9 mezi Mnichovem a Norimberkem vyjely autonomní kamiony společnosti Schenker. Šlo o první test v běžném provozu na světě. Kolona kamionů, které jsou autonomně řízeny, má ušetřit palivo a jet rychleji. Řidič byl pouze v prvním voze.

Nedostatek řidičů je podle dopravců problém, který se dlouhodobě nedaří řešit ani pomocí mladých pracovníků, ani najímáním pracovníků ze zahraničí. Příliš nepomáhá ani zvyšování mezd, které se podle sdružení v posledních letech každoročně zvyšují téměř o deset až 15 procent. Průměrná mzda řidiče kamionu ve vnitrostátní dopravě se pohybuje mezi 25 až 30 tisíci korun. U šoférů mezistátní přepravy jsou mzdy zhruba o pět tisíc nižší, protože tito řidiči dostávají ještě diety.

(ici)