Jaký bude rok 2019?

Mnohé z nás čekají problémy. Naše tradiční česká firma, výrobce traktorů Zetor chystá bohužel ne zrovna pěkný dárek pro své zaměstnance, neboť 40 procent jich má být ke konci března příštího roku propuštěno. Jde zhruba o 260 lidí, kteří budou mít problém, jak řešit svou další existenci. Faktickým problémem propouštění u této společnosti je pokles odbytu, který trvá již několik let. Již kolem roku 2015 došlo k poklesu zhruba o šest procent. V některých zemích, které byly důležitým odbytištěm, šlo až o 10 procent. Na trzích v Litvě, Maďarsku či Finsku tento pokles dosahoval až 30 %.

Tato společnost má dlouholetou tradici. Vznikla v roce 1946. Zemědělskou techniku vyvážela a vyváží do Evropy, Ameriky nebo Asie. Jaký skutečný dopad bude mít pro náš region toto propouštění a zda to bude konečné číslo, se nedá dnes odhadnout. Proto je velmi udivující, že vláda na svém jednání měla výhrady k prodloužení lhůty, kdy se dají postihnout podivné privatizace a prodeje. Pokud dojde k promlčení, naše republika přijde o miliardy korun. Podniky, které byly zašantročeny, lidé propuštěni, se již nikdy se vší pravděpodobností nepodaří obnovit. Viníci těchto transakcí si své zisky užívají většinou dnes již v zahraničí.

Možná by bylo dobré, kdyby naši čelní představitelé státu spočítali, kolik peněz takto odešlo z naší republiky. Nemusely by totiž chybět ve školství, zdravotnictví, bylo by dost financí na zvyšování platů, pravidelnou valorizaci důchodů či pomoc hendikepovaným. Ze zahraničí se nám takto směje i Bakala a z vyšetřovací komise parlamentu si pranic nedělá. Věřme tedy, že v příštím roce se podaří KSČM prosadit i další body programu vč. zdanění církevních náhrad či postihu privatizací, které ublížily nejen naší republice, ale i občanům.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM