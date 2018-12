Ilustrační FOTO - Pixabay

Francie: digitální daň už od ledna

Francie od ledna zavede daň, které budou podléhat příjmy velkých internetových firem, jako je Google či Facebook. Oznámil to ministr financí Bruno Le Maire, podle něhož by za příští rok měla daň přinést do francouzského rozpočtu asi 500 milionů eur (12,9 miliardy Kč).

Opatření - pro něž se v zemi vžil název GAFA podle iniciál firem Google, Apple, Facebook a Amazon - by podle ministra mělo vstoupit v platnost, až zákon schválí parlament. Dolní komora již s návrhem souhlasila, Senát by o něm podle ministra měl hlasovat začátkem příštího roku, uvedla agentura AFP.

Francie v Bruselu dlouhodobě prosazuje zavedení celounijní digitální daně. Podle zatím posledního společného francouzsko-německého návrhu by se nepřímá daň měla týkat firem s celkovým minimálním příjmem v celém světě 750 mil. eur ročně a příjmem v Evropské unii ve výši 50 mil. eur. Diplomaté odhadují, že by tomuto kritériu mohlo vyhovovat téměř 200 společností na čele se zmíněnými společnostmi.

Francouzský ministr objasnil, že Paříž nemíní v souvislosti s vlastní daní nijak polevit v tlaku na přijetí evropské daně a že doufá v její schválení do března.

Členské země návrh na jednání Rady EU začátkem prosince neschválily kvůli sporům o to, zda budou v dani zohledněny pouze příjmy z reklamy na internetu, nebo i prodej uživatelských údajů.

Tradiční podniky platí podstatně vyšší daně než internetové firmy. Posledně jmenované totiž často nemají v Evropě žádné sídlo a nemohou být tedy na kontinentu daněny, nebo podnikají v těch evropských zemích, kde je výhodný daňový režim.

(ici)