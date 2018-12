Ilustrační FOTO - Pixabay

Vánoční nástrahy pro domácí mazlíčky

Ačkoli si každý přeje prožít klidné a pohodové Vánoce, často se odehrávají spíš ve znamení stresu a chaosu. To platí nejen pro lidi, ale také pro jejich domácí mazlíčky. O tom, že na ně číhá právě v tomto období řada nástrah, svědčí skutečnost, že během vánočních svátků stoupá počet návštěvníků veterinárních ambulancí. Na co si dát pozor, abyste od stromečku nemuseli jet rovnou k veterináři?

Vánoční pochoutky a hrozby

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří hojnost jídla i pití. I když si přejete, aby si vaši čtyřnozí kamarádi užili sváteční hodování spolu s vámi, lidskými laskominami jim spíše uškodíte. »Některé potraviny mohou být pro domácí mazlíčky doslova zabijácké,« říká Markéta Bosáková z Royal Canin a upřesňuje: »Například čokoláda obsahuje teobromin, který na rozdíl od člověka neumí pes rychle vylučovat z těla, a proto působí toxicky. Způsobuje zvracení, průjem, třes a může vést až k selhání ledvin. Hrozinky a hroznové víno způsobují nezávisle na dávce poškození ledvin a jater, makadamové ořechy vyvolávají zvracení, křeče a svalovou slabost, avokádo může způsobit zvracení a průjem a cibule, česnek nebo pažitka vyvolávají zažívací problémy.«

Ilustrační FOTO - Pixabay

Neméně riskantní je dopřát domácím mazlíčkům zbytky od štědrovečerního stolu. Smažená a kořeněná jídla mohou způsobit zánět slinivky nebo poškodit ledviny příliš vysokým obsahem soli. Kosti z kapra se často zachytí v trávicím traktu a jejich odstranění je možné pouze v celkové anestezii. Cukroví způsobuje vzhledem k vysokému obsahu tuku a cukru zánět slinivky břišní, který se projevuje bolestivostí břicha, zvracením a průjmy. Slazené alkoholické nápoje jsou často pro psy chuťově atraktivní, ale hrozí nebezpečí otravy, která se projevuje poruchou koordinace, sliněním a křečemi.

Raději sáhněte po vhodných pochoutkách, kterými svého mazlíčka neohrozíte. Nezapomeňte však, že i zdravé pamlsky obsahují kalorie, a proto je nutné započítat je do denního energetického příjmu. Pamlsky by nikdy neměly tvořit více než 10 % denní krmné dávky. Například pes o váze 5 kg by měl denně přijmout cca 290 kcal a z toho maximálně 29 kcal by měly tvořit pamlsky. Můžete mu dopřát například ½ hrušky (20 kcal), ¼ banánu (30 kcal), lžičku medu (21 kcal) nebo 50 g mrkve (27 kcal).

Výbornou alternativou k vánočním laskominám jsou pamlsky Royal Canin Educ. Jeden polštářek Educ obsahuje pouze 1 kcal.

Nebezpečná vánoční výzdoba

Vánoční dekorace, které dotváří a podtrhují kouzlo Vánoc, mohou být pro domácí mazlíčky velice nebezpečné. Proto je třeba při výzdobě domácnosti, kterou sdílíte s čtyřnohým kamarádem, mít na zřeteli nejen výsledný efekt, ale hlavně bezpečnost.

Řetězy a lamely ze stromečku jsou pro domácí mazlíčky atraktivní hračkou, ale mohou se do nich snadno zamotat a zranit. Hrozí též jejich spolknutí, které může vést k ucpání trávicího traktu a neprůchodnosti střev. U elektrických světýlek je nebezpečí prokousnutí kabelů nebo žárovek a popálení elektrickým proudem. Všechny tyto dekorace je bezpečnější zavěšovat do vyšších pater, aby mohla zvířata pod stromečkem nerušeně odpočívat. Skleněné ozdoby mohou při rozbití zvíře pořezat nebo při spolknutí střepů i vážně zranit. Vhodnější je zvolit plastové nebo dřevěné ozdoby. Velkým lákadlem jsou i čokoládové kolekce, které mohou domácí mazlíčci pozřít i s celofánovým obalem. A pokud se tak nestane, ohrozí jejich zdraví obsah čokolády nebo ořechů.

Vánoční stromeček je pro většinu koček přitažlivým šplhadlem, a proto je dobré ho připevnit ke zdi nebo rámu dveří. A ani tak by kočky a psi neměli nikdy být u stromečku bez dozoru.

Vánoční stres u mazlíčků

Adventní čas už dávno není obdobím klidu a pohody. Jakmile je člověk nervózní, přenáší své napětí i na domácího mazlíčka. »Stres je pro zvířata velmi zatěžující a projevuje se nepříjemnými fyzickými potížemi jako například záněty močových cest, šupinatěním srsti nebo dokonce zažívacími problémy,« uvádí Markéta Bosáková a doporučuje: »Je velice důležité, abychom svým čtyřnohým přátelům vytvořili takové prostředí, které jim bude příjemné.«

K celkové pohodě zvířete významně přispívá zdravá výživa, a proto nejlepším receptem na klidné Vánoce je kvalitní krmivo s kompletním složením, kde každá krmná dávka obsahuje všechny potřebné živiny pro konkrétní zvíře. Pokud majitelé chtějí domácím mazlíčkům přilepšit, je nejlepší kombinovat vlhké a suché krmivo od stejného výrobce. Paštiky, kousky v omáčce nebo vývaru v kombinaci s granulemi vyhovují i těm nejmlsnějším jazýčkům.

Dobrým tipem je například Royal Canin Sensible, krmivo pro vybíravé kočky a psy s citlivým trávením. Obsahuje velmi dobře stravitelné složky a podporuje zdravou střevní flóru, takže se zvíře cítí dobře.

Vánoční a silvestrovské oslavy

Trauma domácích mazlíčků ze silvestrovské pyrotechniky je často diskutovaným tématem. Je možné je na novoroční veselí připravit? Psi trpí strachem z bouřky, protože mají čtyřnásobně vyvinutější sluch než lidé. Podobný strach zažívají i během silvestrovských ohňostrojů. »Psa bychom měli v čase dělobuchů umístit do klidnější a tišší místnosti, ideálně by s ním měl zůstat známý člověk, kterému důvěřuje,« radí Bosáková.

Kromě toho je možné psa připravit na Silvestra nasazením veterinární diety Royal Canin Calm, která obsahuje uklidňující složky podobné těm, které se nacházejí v mateřském mléce a působí jako přírodní diazepam. Tyto granule je však nutné nasadit minimálně dva týdny před Silvestrem.

Helena Kočová