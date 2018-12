Řidiči kamionu

Kamion a za volantem chlap jak hora. Moderní rytíř bez bázně a hany. Tak si to řada kluků i děvčat představuje. Jde o jeden z idolů volnosti po roce 1990. V té době spousta mladých mužů měla ještě řidičský průkaz a praxi z vojny, mzda byla slušná a dálky lákaly. Romantika jak z dobrodružného filmu.

Jenže pak se staly věci nečekané. Vojenská služba již není. Řidičský průkaz není žádnou levnou záležitostí. Některé podniky již kurzy nabízejí zaplatit adeptům, ale řidičů je zoufalý nedostatek.

V přístupové smlouvě České republiky k Evropské unii se uvádí, že za pár let bude omezení v nákladní dopravě končit. Od roku 2004 již uplynulo hojně roků a skutek utek.

Naopak – naše řidiče kamionů vyslýchá policie v Německu a ve Francii, musí vozit stohy papírů a nakonec ještě platit nehorázné kauce, kdykoliv si na ně někdo z úředních osob zasedne. Jednotné zákonodárství v dopravě? Nenechte se vysmát! Německo i Francie si mohou dělat v zákonodárství, co chtějí – jsou přece největší!

A když to nejde jinak, najdou vám na návěsu migranty. A už je jasno. Že to nemůžete vědět? To se těžko dokazuje. Pro »dobro« řidiče se plánuje, že nabude možné spát v kabině, i když má lepší výbavu než pokoj v motelu. A že máte odpovědnost za návěs? To nikoho nezajímá. Je to přece pro dobro řidiče.

Tak si to sečtěme – lidi za volantem chybí, podmínky práce ze strany různých cizích úřadů se zhoršují… Ta perspektiva není dobrá. Volám S.O.S! Chraňme naše řidiče! Nenechme je nadále šikanovat. Ano – musí to jít řešit. Zastupitelské úřady, poslanci Evropského parlamentu i profesní organizace se nesmějí nechat odbýt.

Však se snažíme, seč nám síly stačí. Zatím šťastný konec ale nevidím.

Jaromír KOHLÍČEK, poslanec Evropského parlamentu za KSČM