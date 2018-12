Kosovo a Krym

Podle jedné zprávy z počátku prosince, kterou jsem si přečetl v novinách, v Prištině poslanci mají schvalovat zákon o »albánské vlasti« a úředním jazyku, jímž je albánština na území Kosova a Metochie, a to včetně ve zbytku Srby osídlených oblastí. Bude to znamenat další napětí mezi oběma etniky, už tak dost veliké. Téměř současně jsme se dozvěděli, jak stále svět odsuzuje anexi Krymu Ruskou federací a jak dále prodlužuje - tato informace je dokonce ze čtvrtka třináctého - trvání sankcí. Prý byly schváleny jednomyslně. Chápu onu jednomyslnost. Pokud by si někdo dovolil mít jiný názor, mohlo by se mu stát totéž jako zatčené a na supervysokou kauci propuštěné šéfce jedné z čínských firem v Kanadě. Prý porušila americký zákaz dovozu zakázaného zboží do Íránu. Zajímavé vysvětlení. Svět tedy nesmí s někým volně obchodovat, když si to Spojené státy nepřejí.

Jde mi však o ono Kosovo a zmíněný Krym. Krym vyvolal vyhlášené sankce, Kosovo nikoli. Prý je v tom podstatný rozdíl, jak se nám před nedávnem pokusil vysvětlit dokonce exministr Schwarzenberg. Přemýšlel jsem o tom a začetl se do historie obou území.

Především Kosovo. Sem v 6. a 7. století přišli Slované, vybudovali tu svůj stát a za Dušana IV., jenž byl současníkem Karla IV. Priština (Prizren) byla dokonce hlavní městem srbského království. Bitva na Kosově poli (1389) učinila konec slovanské křesťanské vlády. Hlavním etnikem tu však zůstali Slované. Albánský živel přišel sem především ve 20. století, zvláště pak za 2. světové války, za níž fašističtí Albánci pobili na deset tisíc Srbů a vyhnali na sto tisíc rodin. Po válce díky vysoké porodnosti a tolerantnosti Titova vedení Jugoslávie, které neodsunulo etnické Albánce do Albánie, postupně získali národnostní převahu. Stále však jako autonomní oblast bylo Kosovo a Metochia součástí Jugoslávie či Srbska. Občanská válka z konce 20. Století, podporovaná z Albánie a muslimským světem, byla ukončena bombardováním Srbska silami USA, Francie, Anglie, tedy NATO. Pod jejich ochranou tu brzy vznikl i samostatný albánský stát nezávislý na Srbsku. Ten zatím se s Albánií usilující o vytvoření Velké Albánie na radu ze zámoří nestal. Opravdu zatím. Tady také byla vytvořena největší americká základna v Evropě.

A Krym? V roce 1783 po Tureckem prohrané válce s vojsky Kateřiny Veliké byl ruským. Postupně zde tatarské obyvatelstvo bylo vytlačeno ze značné části ruským. Definitivně pak tatarský živel byl nahrazen však za Vlastenecké války, kdy se jeho část připojila k Němcům a účastnila se vyvražďování židů. Proto nařízením Stalina byli Tataři odsunuti na Sibiř, z níž se časem stala autonomní tatarská oblast. Teprve po roce 1988 se část Tatarů mohla navrátit zpět.

V únoru 1954 byl Krym Nikitou Chruščovem předán Ukrajině. V té době zde žila převážná většina rusky mluvících obyvatel. Proto i v posledním referendu konaném již po Euromajdanu se velká většina obyvatel vyjádřila pro odchod z Ukrajiny. Následně se vytvořila Krymská republika. A došlo k hlasování o připojení k Rusku. Podle oficiálních údajů za volební účasti 83,1 procenta obyvatel se 96,8 procenta hlasujících vyjádřilo kladně. Tyto údaje potvrzují i západní agentury.

Krymské rusky mluvící obyvatelstvo dlouho žádalo tento odchod. V několika předchozích hlasováních to schválila většina zdejších obyvatel. Kyjevské vedení požadavek však vždy odmítlo. Teprve převrat v Kyjevě za účastí eurounijních států znamenal definitivní rozchod. Kyjev v té době neměl sílu tomu zabránit. Neustále opakovaná teze, že tomu bylo za účasti ruských vojsk, nebyla prokázána. Prokázána byla však účast místních ozbrojenců a to nikoli, aby vyvolávali bojové situace.

Sice obě zmíněné země došly k samostatnosti jiným způsobem, ale přímé zahraniční zasahování můžeme zaznamenat jen, pokud jde o Kosovo. A to ze strany Spojených států a NATO. V obou případech jde jistě o porušení »helsinských dohod«. Pokud jde ale o Kosovo, tak se to stalo dříve, než obyvatelé Krymu došli k volebním urnám. A k odsouzení »světového společenství« vyhlášení kosovské samostatnosti nedošlo. Naopak. I Česká republika za ministra zahraničí Schwarzenberga spěchala s uznáním Kosova. Naproti tomu tehdejší i dnešní poslanec Schwarzenberg se nejen objevil s dárky na revoltujícím Majdanu, ale i hlasitě odsoudil odtržení Krymu, jehož největší základnu, jak napsal už i jiný tisk než Haló noviny, měly převzít americké námořní síly. Záměr Washingtonu a Bruselu se však nenaplnil. A to je dobře. Pro mír ve světě i v dané oblasti.

Jaroslav KOJZAR