Václava Havla »vysvlíct« do naha

Včera večer byla vzpomínka k úmrtí Václava Havla. Měl jsem vůči panu exprezidentovi Havlovi nějakou kritickou poznámku na svém osobním účtu blíže nejmenované sociální sítě. Bylo mi naštěstí slušně řečeno, že kdyby nebylo pana Havla, nebylo by svobody a demokracie. Dovolím si opět kriticky uvést, že za socialismu byl Václav Havel disident jen proto, že měl pro Západ vynikající kádrový profil. A vůbec nezáleželo na tom, jak morální je z podstaty.

Ale teď k samotnému Václavovi. Plnil pouze roli jemu určenou a odměnou mu byla rodinná restituce a vytvořen pseudomorální kult osobnosti. A proč pseudomorální? Protože už v létě 1989 bylo předurčeno, že to bude Havel, komu se předá moc a stane se prezidentem. Poslušně panáčkoval před strýčkem Samem a byl nesmírně prozápadně agilní. Jenže dokud to nebylo jisté a byli potřeba další spojenci pro kontrarevoluci, slíbil to Západ pro jistotu také Alexandru Dubčekovi, ale i Ladislavu Adamcovi. Havel pak obelhal celý československý národ tím, že bude zachován socialismus, ale jen se trošku vylepší kapitalismem. A celá země z toho bude štěstím úplně bez sebe. Nakonec tu zůstal, jak se dalo očekávat, jen surový kapitalismus.

Když se dostal Havel konečně k moci, prokázal svou extrémní agilnost vůči Západu právě tím, že například nabízel 400 tisíc dolarů tehdejšímu ministrovi národní obrany ČSSR a ČSFR Miroslavu Vackovi (popisuje tuto konkrétní situaci ve svých pamětech) za to, že prozradí USA šifrovací kódovací systém. Ten to okamžitě odmítl. Nakonec nás Havel do NATO stejně - BEZ REFERENDA! - zavlekl. To také ukazuje, čí zájmy vlastně obhajoval. Připomenu i nebývale populistickou kampaň ve formě amnestie. Po letech k tomu navíc dodal, že kdyby věděl, co to způsobí za kritiku, udělal by tu amnestii ještě daleko větší. Další věcí je jeho angažování se při bombardování Jugoslávie. Také porušil restituční zákon při restituci Lucerny. Restituce byly určeny od roku 1948 a Lucerna byla znárodněna 1946. Z jeho iniciativy byl likvidován lehký i těžký průmysl a zemědělské podniky. A mohl bych takto pokračovat dále.

Přejdu teď krátce k Havlově tvorbě. Ať jsem dělal, co jsem dělal, jeho tvorbu jsem chápal výhradně postmodernisticky s asketickým obsahem. A obyčejná široká veřejnost mu nerozuměla. Milan Uhde to omlouval tím, že je to »vysoké umění« a je jen pro určité lidi, co to chápou. Zase to o něčem vypovídá. Jestli chceme Václava Havla objektivně hodnotit, je nutné hodnotit nejen to, co o něm říkají jeho příznivci, ale hlavně komplexně rozebrat jeho konkrétní činy a to, čemu a komu tyto činy sloužily. Je potřeba Václava Havla »vysvlíct« do naha a věřte, nebyl, není a nikdy to nebude hezký pohled.

Roman BLAŠKO