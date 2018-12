Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslanci obletí zeměkouli

Severní Korea, Austrálie, Rusko nebo Nový Zéland. I do těchto zemí se chtějí příští rok poslanci vypravit. Zahraniční cesty schválil sněmovní organizační výbor. Během příštího roku bude pak schvalovat i konkrétní cesty.

Na cesty výborů je v rozpočtu dolní komory stejně peněz jako letos -29,5 mil. Kč. »Jsou tam prioritní věci, které přecházejí z minulého roku a které jsou velmi důležité pro ekonomické zájmy ČR,« řekl k tomu místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM), který má zahraniční cesty na starosti. Jako příklad uvedl Turecko, kam chce vycestovat rozpočtový výbor. Poslanci by tam měli jednat mj. o investici do elektrárny Adularya. Česká exportní banka letos v lednu oznámila, že požádala státní pojišťovnu EGAP o zaplacení miliardové pojistky kvůli nedokončené elektrárně. Banka půjčila na projekt téměř 12 mld. Kč.

»Jsou tam věci, které se týkají Balkánu, které považujeme za důležité. A samozřejmě jsou tam naše priority, které se týkají jak EU, tak středomořského prostoru, tedy Maroka, Alžíru a podobně,« dodal Filip.

Zahraniční výbor má vyjet do Austrálie a na Nový Zéland, na Ukrajinu, do Jordánska a také do KLDR »Víme, nakolik se obrátily vztahy mezi USA a KLDR, a neradi bychom zanedbali naše politické, a zejména ekonomické zájmy v této zemi,« řekl Filip. Cesta se uskuteční na pozvání korejské strany, souhlasilo s ní jak české MZV, tak jihokorejské velvyslanectví v Praze. Cílem cesty má být především získat co nejvíc informací o dění v zemi a delegace mj. vyjádří podporu snahám EU navázat s KLDR diskusi o lidských právech.

Hospodářský výbor chce navštívit Rusko, kde by měl jednat např. o podpoře malých a středních podniků a o řešení pohledávek ČEB a EGAPu. V Kanadě by měli členové výboru jednat o energetice a vědeckotechnické spolupráci v leteckém průmyslu. Kontrolní výbor by měl spolu s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou navštívit Peru, kde by měl jednat i s tamní nejvyšší kontrolní institucí. Výbor pro bezpečnost se má vydat např. do Alžírska. Jednat by tam měl hlavně o bezpečnostních tématech, o situaci ve státech na severu Afriky nebo o migraci ze subsaharské Afriky. Do USA chtějí poslanci z výboru pro obranu a jednat tam o spolupráci v rámci NATO a o účasti ČR v mezinárodních operacích a misích. Školský výbor by se měl v Číně seznamovat např. se systémem podpory vysokého školství, hlavně technického.

