Britská premiérka Theresa Mayová. FOTO - wikimedia commons

Corbyn: Mayová je hloupá ženská

Sto dní před plánovaným odchodem Británie z Evropské unie zveřejnila Evropská komise návrhy, jak se připravit na variantu brexitu bez dohody. Jednostranná opatření mají odvrátit nejtvrdší dopad neřízeného odchodu zejména v přeshraniční dopravě či finančních službách.

Britskou premiérku Theresu Mayovou, která se v bouřlivé parlamentní debatě o brexitové dohodě střetla s opozičním levicovým lídrem Jeremy Corbynem, podpořila pětice podnikatelských svazů výzvou ke schválení dohody parlamentem.

EK pro případ tzv. tvrdého brexitu navrhla například dočasně umožnit lety mezi Británií a zeměmi Unie. Počítá rovněž s tím, že do konce příštího roku by britští přepravci mohli vozit zboží do unijních zemí, pokud se Londýn k dopravcům z EU zachová stejně.

Komise také členským zemím doporučila, aby se chovaly pragmaticky a v případě britského odchodu bez dohody zajistily, že britští občané žijící u nich ve chvíli brexitu budou moci na jejich území nadále pobývat legálně. Zajistit by také měly jistotu například ohledně jejich penzí či zdravotního pojištění.

Komise vyzvala členské státy a europarlament, aby návrhy schválily rychle a umožnily jejich vstup v platnost ještě před datem brexitu 29. března.

Nervozita roste

V Londýně mezitím vzrostla nervozita z přibližující se možnosti neřízeného odchodu z EU. Premiérka Mayová během odpovědí na dotazy poslancům sdělila, že je začátkem ledna seznámí s novými zárukami k brexitové smlouvě, které podle jejích představ vzejdou z probíhajících jednání a mají uspokojit poslance odmítající dohodu podpořit v chystaném hlasování Dolní sněmovny. Corbyn, s nímž si Mayová během debaty vyměnila i několik jízlivých poznámek, opět vyzval k co nejčasnějšímu hlasování. Premiérka však na svém dřívějším plánu nechat hlasovat v týdnu od 14. ledna nic nezměnila.

Největší pozornost médií upoutala krátká poznámka Corbyna pronesená mimo řečnický pultík, kdy podle některých utrousil na adresu premiérky slova »hloupá ženská« (stupid woman). Mluvčí labouristů reagoval na vzniklý poprask a kritiku od samotné Mayové vyjádřením, že Corbyn vyřčení urážlivé poznámky (raději) popřel a místo toho mluvil o hloupých lidech.

Ekonomika do chaosu

Ještě před debatou varovalo pět britských podnikatelských svazů poslance, že pokud v lednu dohodu nepodpoří, uvrhnou špatně připravenou britskou ekonomiku do chaosu. Mnoho firem podle nich kvůli drahým a náročným přípravám na tvrdý brexit již nyní ruší investice a nakupuje zboží do zásoby. Poslanci by si podle výzvy měli přes Vánoce promluvit s podnikateli a odvrátit chaotický brexit.

Znepokojivé zprávy přišly rovněž od firem sídlících v ČR. Nošovická automobilka Hyundai, pro niž je Británie jedním z největších odbytišť, zaznamenala v souvislosti s blížícím se brexitem pokles objemu objednávek z této země. Oslabení libry kvůli obavám z odchodu zase podle ČTK zdražilo mj. výrobky potravinářské firmy Hamé na ostrovech.

(rom)