Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rusko-český spor kolem pomníků

Rusko navrhlo České republice tento měsíc uspořádat schůzku o součinnosti ohledně válečných pomníků, ale nedostalo odpověď z české strany.

Uvedla to mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová s tím, že odbor péče o válečné hroby českého ministerstva obrany dříve obviňoval Rusko, že porušuje bilaterální mezivládní dohodu o vzájemné údržbě válečných hrobů z 15. dubna 1999.

»Ruská strana skutečně přijala rozhodnutí o tom, že není účelné letos uspořádat zasedání smíšené mezivládní komise o plnění výše zmíněné dohody. Z tohoto důvodu byla české straně v listopadu zaslána příslušná nóta. Takové rozhodnutí vyvolala situace, vzniklá nečinností českých úřadů v souvislosti s tím, že u památníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze byly umístěny tabulky s textem neodpovídajícím jeho historické roli,« řekla Zacharovová podle ČTK.

Mluvčí také uvedla, že právě pod Koněvovým velením sovětská vojska osvobodila od nacistů velkou část Československa a zachránila Prahu.

Zacharovová poznamenala, že namísto toho ruská strana navrhla Praze uspořádat v prosinci v Moskvě pracovní schůzku, na které by se posoudily všechny aspekty součinnosti v dané oblasti. Odpověď nedorazila a… »namísto konstruktivního dialogu o celém souboru nahromaděných problémů v oblasti válečných pomníků česká strana demonstrativně háže na stůl slova vytržená z kontextu«, dodala.

Podrobná odpověď na česká obvinění má být podle mluvčí zaslána v nejbližší době po linii mezivládní komise. Dodala, že ruská strana plní své závazky, usiluje o konstruktivní dialog a očekává stejný přístup z české strany.

Brání Koněva

Koněvův pomník byl odhalen v roce 1980. Proti vysvětlující tabulce protestovali čeští komunisté, nelíbí se ani ruskému velvyslanectví. Tvrzení o podílu Koněva na přípravě operace Dunaj v roce 1968, tedy invazi do Československa, je podle velvyslanectví nepodložené.

Česká republika naopak každoročně do Ruska posílá statisíce korun na údržbu legionářských pomníků a hrobů. Na některých místech se ovšem prý dosud nepodařilo pamětní desky či památníky odhalit kvůli odporu místních úřadů či obyvatel, přestože jsou pomníky dávno vyrobeny. Týká se to pomníků, které by připomínaly padlé v Samaře a v bitvě u Lipjag v Povolží.

(rj)