Sněmovna podpořila priority KSČM

Česká republika má schválený státní rozpočet na příští rok. Poslanci se o jeho podobě přeli celý včerejší den. Zejména pravicová opozice o sobě nechávala hlasitě a v dlouhých, často opakovaných vystoupeních, která byla nejednou emotivní a plná invektiv, vědět.

Stát má hospodařit se schodkem ve výši 40 mld. Kč, což podpořili kromě poslanců vládních ANO a ČSSD i poslanci KSČM. Návrh rozpočtu tak získal 108 hlasů. Klíčové návrhy KSČM většina Sněmovny přijala, čímž vlastně i priority komunistického programu. »Umění možného bylo naplněno,« řekl k tomu předseda klubu, zjevně spokojený Pavel Kováčik.

Většinu požadavků na změny však Sněmovna zamítla, což již dříve avizovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Problém nebyl v tom, co podpořil sněmovní rozpočtový výbor, který dal zelenou přeskupení celkem 983 milionů korun uvnitř rozpočtu. Předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM) v něm prosadila přesun peněz z několika kapitol ve výši 600 milionů korun. Polovina má jít na výstavbu a opravy obecních základních a mateřských škol a druhá polovina pro obce na investice do nájemních bytů. Jde o jednu z priorit KSČM. Také požadavek na posílení částek na platy zaměstnanců v sedmi rozpočtových kapitolách zhruba o 51 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy – Kanceláře prezidenta republiky, Senátu, Sněmovny, NKÚ, kanceláře veřejného ochránce práv, Ústavního soudu a Úřadu Národní rozpočtové rady, vyšel z iniciativy Vostré.

Předsedkyně výboru Miloslava Vostrá.

Za zmínku určitě stojí i přijatý požadavek Romana Onderky (ČSSD), který rozpočtový výbor také podpořil, a včera mu dala za pravdu i většina poslanců. Jde o 327 mil. Kč navíc na investice v sociálních službách. Onderka rovněž prosadil, že matriky v malých obcích se nebudou rušit. Ve výboru uspěl také Jan Hrnčíř (SPD) s návrhem návrh na pětimilionové navýšení částky na příspěvky na podporu zaměstnávání postižených lidí.

Schillerová: Jde také o splácení starých dluhů

Pak už se poslanci vrhli na hlasování o více než stovce pozměňovacích návrhů, které padly ve druhém čtení minulý týden. Ještě předtím ministryně financí Alena Schillerová (ANO) před poslanci v reakci na kritiku opozice uvedla, že návrh rozpočtu 2019 odráží vládní priority a je dobrý. Odmítla výtky pravicové opozice, že rozpočet je o projídání budoucnosti a o kupování nebo uplácení voličů. »Doby, kdy tato země měla špatné rozpočty, jsou pryč,« uvedla ministryně. Opozice podle ní nezpochybnila odhad příjmů, který je konzervativní. Řekla, že návrh rozpočtu je také o splacení starých dluhů, když se za hospodářské krize škrtalo. Zvyšují se důchody, platy učitelů i dalších veřejných zaměstnanců, poznamenala.

Je přesvědčena o tom, že kabinet nerezignoval ani na investice. Příští rok na ně má jít z národních zdrojů skoro 80 mld. Kč, což je nejvíc za posledních 10 let. I s penězi z EU by podle ministryně měly investice dosáhnout asi 122 miliard korun.

Ministryně financí se dotkla i srovnání s Německem a Slovenskem, které mají mít vyrovnaný rozpočet na rozdíl od českého, který předpokládá schodek 40 mld. Kč. »Slovensko i Německo mají horší stav veřejných financí než ČR,« řekla. Deficit českého státního rozpočtu má být podle ní 0,7 procenta HDP.

Aulická i Ondráček uspěli

Z pozměňovacích návrhů, které padly ve druhém čtení, a byla jich více než stovka, Sněmovna – vládní koalice za podpory KSČM – přijala jen minimum. A byly to požadavky z pera komunistických poslanců. Návrhy na změny podaly před týdnem ve druhém čtení všechny kluby - kromě ANO – a šlo o přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkové výši kolem 134 miliard korun. Příjmy, výdaje a celkový schodek už není možné ve druhém čtení měnit.

Místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip připomněl mj., že když byl v roce 2008 Miroslav Kalousek (TOP 09) ministrem financí, tak na začátku turbulencí světové ekonomiky uvedl: ČR je ostrůvkem stability, a navrhl rozpočet postavený na více než 4procentním ekonomickém růstu. »Česko se přesto krizi nevyhnulo a ekonomika se naopak propadla o téměř pět procent. Růst státního dluhu za přesně 1943 dnů po dobu jeho funkčního období dosáhl 274 mld. korun a 190 mil. k tomu,« prohlásil Filip s tím, že podobně se tehdy vyjadřovali ve Sněmovně i tehdejší premiéři ODS - že nám krize nehrozí. A dnes argumentují tím, že výsledky současné vlády a jejího premiéra a ministryně financí jsou způsobeny jen světovým ekonomickým růstem. »Prosím vás, nechte té demagogie,« zdůraznil Filip.

Poslanci KSČM přišli se třemi návrhy. Místopředseda výboru pro bezpečnost, stínový ministr vnitra Zdeněk Ondráček uspěl s navýšením příjmů hasičů o 70 mil. Kč na pořízení nových hasičských zbrojnic a dalších 30 mil. Kč půjde díky němu na balistickou ochranu policistů. Místopředsedkyně sociálního výboru, stínová ministryně práce Hana Aulická Jírovcová prosadila navýšení peněz na sociální služby o 200 mil. Kč. Oba získali podporu nejen z vládních, ale také z opozičních lavic.

Třetí návrh KSČM přednesl předseda klubu Pavel Kováčik. Jde o doprovodné usnesení, vyzývající vládu, aby o miliardu korun navýšila rozpočet ministerstva zemědělství. Mají přednostně sloužit k výkupu majetkových podílů ve vodovodních a kanalizačních společnostech do majetku obcí.

O dietě, hříchu i pijavicích

Ve Sněmovně zazněla slova vážná, méně vážná, provokativní a některá i nemytá a nečesaná – posbíraná přímo z ulice. Předseda poslanců KSČM se podivil nad tím, čemu se lidovci tolik diví, když se ten či onen neúspěch nebo průšvih svádí na vládu před deseti či sedmnácti lety. »Vždyť i z vašich úst zní obviňování: Za tohle či za ono můžou komunisté. Ale ti už tady třicet let přece nevládnou,« zdůraznil Kováčik směrem k lavicím KDU-ČSL.

Pravicová opozice si servítky nebrala, v invektivách jako obvykle vynikal předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. »Byl by to dobrý rozpočet, kdyby přišel konec světa, ale ten se nechystá a vláda tak stejně rozpočet koncipuje,« řekl. »Vykupujete si hříchy svého předsedy a prodáváte budoucnost ČR,« cupoval rozpočet Jan Farský (STAN).»To, co naše země potřebuje dnes, je silná redukční dieta,« tvrdí předseda SPD Tomio Okamura.

