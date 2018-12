Slavia zvažuje výměnu trávníku v Edenu

Fotbalová Slavia Praha se přes zimní přestávku pokusí zlepšit kvalitu trávníku v Edenu a zvažuje, že sáhne k jeho výměně. Hrací plocha vršovické arény Sinobo Stadium utrpěla pod náporem velkého počtu zápasů během podzimu. Aleš Stluka, generální ředitel Sinobo Stadium velmi intenzivně jedná s českými a mezinárodními firmami o možnosti výměny trávníku

»Ještě předloni jsme měli trávník vyhlášen jako jeden z nejlepších, ale počet zápasů se navýšil. Hrajeme všechny soutěže, k tomu jsem se v dobré vůli vzepřel tomu, aby ženy hrály jinde. Pak jsme stadion pronajali pro zápas a přípravu reprezentaci, navíc jsme tam měli zápasy čínských mládežnických reprezentací. Ukazuje se, že trávník zátěž nezvládá,« řekl pro slavistickenoviny.cz předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

»Minulý týden jsme investovali do moderních osvitných ploch, přisvicování a zahřívání trávníku. To je jedno z našich opatření. Testujeme také variantu pořízení zakrývání trávníku, jsou názory, že typická plachta skleníkového typu v krátkodobém horizontu může vést k podpoře růstu. A legitimně se bavíme i o variantě, že trávník zkusíme vyměnit,« dodal Tvrdík.

Pražané přitom měnili trávník v červenci po všesokolském sletu a před startem této sezony. »Byť je zima a logika věci říká, že trávník zakoření jen za výhodných klimatických podmínek, tak Aleš Stluka, generální ředitel Sinobo Stadium, velmi intenzivně jedná s českými a mezinárodními firmami o možnosti výměny trávníku,« podotkl Tvrdík.

Jarní část sezony začne lídrovi ligy už 9. února. »Máme z těch únorových zápasů obavy, trávník není dobrý. Hledáme řešení včetně extrémního, že zainvestujeme do výměny. Cena v téhle části sezony se pohybuje okolo tří milionů korun. Jestli to bude technicky možné, uděláme to. Měli jsme zisk z koncertů a nemůže to poškozovat prvoligový tým. Potřebujeme hrát jaro na kvalitním terénu. Špatný terén smazává kvalitu našich hráčů,« dodal Tvrdík.

(čtk)