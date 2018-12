Ilustrační foto - wikimedia commons

Mizejí tradiční průmyslové firmy z Brna

Jak již Haló noviny informovaly, vedení továrny Zetor v Brně-Líšni ohlásilo, že nemá peníze na provoz a velká zakázka traktorů pro Rusko bude až za rok. Vyřeší to propouštěním.

Situaci okomentoval předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha. »Velmi mě mrzí situace kolem zetoráků! Zvláště, když dnes média informují, že své závazky Zetor Brno dodrží. Potvrzují se naše slova o cílené likvidaci českého průmyslu. Kvůli nesmyslným sankcím a omezením nesmí dodávat své výrobky na jiné trhy. Je proto namístě otázka, zda volby do europarlamentu nebudou referendem o tom, zda v takové Unii vůbec setrvat. Městský výbor KSČM v Brně vyjadřuje podporu všem zaměstnancům propuštěným z práce. Když jsem v předvolební kampani upozorňoval, že mizí tradiční průmyslové firmy z Brna, byl jsem terčem výsměchu,« zdůraznil Říha.

FOTO - wikipedia commons

Zatím mají traktoráři odejít k jiným podnikům, třeba přeškolit se na řidiče Dopravního podniku města Brna, který jich má nedostatek. Odborníci tvrdí, že až bude pár set dělníků do montážní linky Zetoru opět akutně potřeba sehnat, odejití traktoráři se do tohoto podniku už asi nevrátí.

Jihomoravské firmy poptávají 11 tisíc lidí, hlavně do výroby. Až vyřeší Zetor investice do zvládnutí nových bezpečnostních a emisních předpisů u svých traktorů, pak při 85procentním exportu svých výrobků hlavně do zemí od Baltu po Balkán, začne řešit i novou zakázku pro Rusko. Dle memoranda má RF zájem koupit do roku 2022 šest tisíc českých traktorů.

(vž)