Politická událost příštího roku? Eurovolby

Asi nejvýznamnější událostí politickou příštího roku budou volby do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu a nastíní další směřování Evropské unie.

Europarlament by se v současném složení měl naposledy sejít 18. dubna a hned v květnu budou následovat volby, není proto divu, že strany a různá uskupení v České republice již staví kandidátky, mnohdy spojené s dalšími subjekty. Například KSČM půjde tentokrát do voleb pod vedením europoslankyně Kateřiny Konečné po boku dalších levicových spojenců s kandidátkou nazvanou »KSČM – ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ« (celou kandidátní listinu přetiskujeme níže).

Ve hře je, stejně jako loni, 21 křesel v Europarlamentu. Po očekávaném vystoupení Velké Británie z Evropské unie se sice počet europoslanců sníží, na počet europoslanců z České republiky to ale vliv mít nebude. Británie má nyní 73 křesel, počet europoslanců se však sníží ze 751 na 705. Zbylých 27 křesel se rozdělí mezi 14 zemí, které v současnosti mají menší zastoupení, než by mít měly. Polepší si například Španělsko a Francie, a to o pět poslanců, tři poslance navíc pak dostane třeba Itálie nebo Nizozemí.

Systém voleb do Evropského parlamentu není jednotný – každá země si ho určuje sama pouze za dodržení několika podmínek, například poměrného zastoupení, či toho, že hranice pro vstup do Europarlamentu nesmí být pro jednotlivý subjekt více než pětiprocentní. V České republice se europoslanci volí podobně jako poslanci do Sněmovny. Hranice pro úspěch je pět procent, akorát každá strana staví jedinou celorepublikovou kandidátku.

Volby do Evropského parlamentu u nás proběhnou od 24. do 25. 5. 2019. Konat se budou klasicky v pátek od druhé hodiny odpolední do desáté večerní a v sobotu od osmé ranní do druhé odpolední. Výsledky by měly být k dispozici již v sobotu večer.

Máme chuť zabrat a porvat se o dobrý výsledek

Otázky Haló novin pro vedoucí kandidátku KSČM do voleb do Evropského parlamentu Kateřinu Konečnou

Jak vnímáte vaši právě sestavenou kandidátku?

Podle mne členové ÚV KSČM, kteří svým hlasováním určili toto pořadí, vyslyšeli volání po změně a omlazení. Všechny kandidátky a kandidáti za sebou mají příběh a jsou úspěšní v tom, co dělají. Věřím, že budeme tvořit silný tým, kterému se podaří oslovit co nejvíce voličů i mimo tradiční rámec KSČM. Navíc jsme ukázali, že chceme, aby česká levice byla v Evropě hodně slyšet, a proto jdeme do voleb s celou řadou levicových subjektů. Ale čeká nás samozřejmě velmi tvrdá práce.

Co bude hlavní prioritou vaší práce v EP?

Při každém hlasování v Evropském parlamentu bylo pro mě vždycky hlavní jedno kritérium – jak v reálu dopadne ta či ona směrnice nebo nařízení na českého občana. Pokud budu zvolena, hodlám takto postupovat i do budoucna. Ale jinak tady máme celou řadu problémů, které nemůžeme nechat tak. Třetinové mzdy v porovnání s Německem, otázka kvality potravin, obrovské výdaje na zbrojení proti snižujícím se výdajům sociálně potřebným nebo třeba omezení moci bruselských úředníků.

Jak plánujete vést volební kampaň?

Konkrétní obrysy budeme ladit v měsíci lednu, ale v obecné rovině můžu říci, že pojedeme vstříc lidem. Kandidátky a kandidáti KSČM se rozjedou do celé republiky a budou s lidmi hovořit, jak je důležité k volbám přijít a hlasovat pro ty, kteří se za ně pak v EU budou prát – tedy pro KSČM. Samozřejmě budeme aktivní i na sociálních sítích, kam se část volebních kampaní dnes už přesunula. Máme sice omezené finanční prostředky, ale o to větší chuť zabrat a porvat se o dobrý výsledek cítím z našich kandidátů.

Tomáš CINKA a Roman BLAŠKO