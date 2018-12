KSČM uspěla s návrhy na rozpočet

Rozpočet pro rok 2019 bude se schodkem 40 miliard korun. V příštím roce se mohou občané těšit na zvýšení důchodů, nárůst platů státních zaměstnanců, učitelů, ale také zvýšení financí na sociální služby.

Všichni určitě ocení návrhy šéfky rozpočtového výboru Miloslavy Vostré přidat obcím na opravy či rekonstrukce bytů a opravy či výstavbu základních a mateřských škol. Zkrátka nepřijdou ani policisté a hasiči. Celková bilance je jasná. Nejúspěšnější při hlasování o změnách rozpočtu byli poslanci za KSČM.

Přes odpor pravicových stran a především Miroslava Kalouska se podařilo ve značné míře pomoci občanům. Kalousek, který schválení rozpočtu velmi kritizoval, zřejmě ztratil paměť. Neboť to byl on, kdo nejvíce zadlužil v době svého ministrování Českou republiku.

Bez obav může tedy KSČM konstatovat, že dohoda o toleranci současné vlády je plněna. Je však ještě hodně problémů, které je třeba řešit. Jedním z nich, který je dlouhodobě neřešen, je oprava dálnice D1. V současné době opět kolabuje. Dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem již dlouho trápí řidiče. Rekonstrukce této části dálnice má obrovský skluz. Zdůvodnění ministra dopravy, že neočekával sněžení, je poněkud úsměvné. Lidé »díky« jeho neprofesionalitě tak strávili v kolonách hodiny čekání a patrně tento úsek bude ještě i nadále problematický. Společnost Geosan spolu s italskou a kazašskou firmou sice od provedení zakázky ustoupila, ale to nemění nic na skutečnosti, že bude trvat, nežli se podaří problémový úsek dálnice zprůjezdnit tak, aby nedělal potíže řidičům. Ministr Ťok je skutečně »odborník«. Možná by bylo dobré, aby svou »profesionalitu« uplatňoval někde jinde než na ministerstvu dopravy. Rezort dopravy plánuje totiž na dalších 12 let 660 nových staveb. Mnozí z nás se již dnes oprávněně bojí toho, aby nedopadly stejně jako tolik proklínané opravy dálnice D1.

V příštím roce nás čeká v mnoha oblastech spousta práce. Věřme tedy, že se nám přes všechny problémy podaří naplnit volební program KSČM a tím pomoci zkvalitnit život občanů v naší republice.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM