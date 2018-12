Jen se neví kdo

Je čas adventní, čas předvánoční. Všichni se nad něčím zamýšlíme. Jsou pořádány koncerty, hrají se písně o narození Krista. Je to tak zvykem a jde o lepší obyčej, než je nám vmontováván. Santa Klaus, zkráceně Santa, i když jeho čepičky se nás pokoušejí stále víc vtáhnout do hry, není náš. Náš je Ježíšek zbavený u většinově nevěřících víry v posmrtný život, i v to, že někde vysoko nad námi snad má svou říši samotný Bůh, jemuž se lidské bytosti podobají. Nikdo to nezažil, nikdo ho neviděl. Jen Ježíš Kristus, jeho Syn, ho měl znát, ale i to si vymysleli kněží v letech daleko pozdějších, když si to vypořádávali s ariánci, stoupenci lidského původu a nebožské velikosti Vykupitele.

Jak jsem však napsal, je ještě čas adventní, čas předvánoční. Stalo se zvykem, že ruku v ruce s církvemi v kostelích různé státní organizace konají koncerty, jež mají ukázat, jak národ je jednotný v křesťanských hodnotách a že vlastně bez církve, především té katolické, nejde se ani účastnit misí ve světě, dokonce ani umřít, a snad ani stříkačky by hasičům nebyly k ničemu, kdyby je nepokřtil kněz z kropenky.

Jeden ze zmíněných koncertů v tomto týdnu se konal i v premonstrátské basilice na pražském Strahově. Přední pěvci zpívali za doprovodu chrámového orchestru především Händelova díla. V kostelních lavicích seděli hvězdičkoví důstojníci a šéfové Hasičského sboru. Přes chlad nevytápěné basiliky se nepokusili odejít. Nevěřím, že většina přítomných byla věřící, stejně jako že většina hasičů je pro křest nové hasicí techniky, ani to, že každý z účastníků vojenských misí je věřící, a proto na nich musí být i kaplani, kteří vojákům dodávají sílu čelit jinak věřícím nepřátelům. Zaujalo mne něco jiného. Proč přítomní, tedy ti hvězdičkoví důstojníci a hasičští náčelníci a jejich pozvaní podřízení, mají strach nepřijít? Protože by prokázali, že jsou nevěřící? Anebo se bojí, aby je někdo neobvinil z hříšného prosocialistického myšlení, protože tehdy přece oslavovat Vánoce do kostelů šéfové lecčehos nechodívali, ale nejvýš tak do kulturních domů? Či z toho, že by svou absencí narušovali jednotu »demokratických sil«? Nebo by tak prezentovali svůj záporný vztah k církvi, tedy té katolické, jež je jedním z pilířů evropanství a jejíž primas na slavnostních přehlídkách stává obyčejně nepříliš daleko od prezidenta?

Je přece svoboda a demokracie, není třeba se bát, každý může svobodně vyjadřovat svůj názor a nečeká ho vyhazov z práce ani jiná šikana, nebo je tomu jinak?

Asi bude pravdou, že někdo z přítomných si pečlivě zaznamenává, kdo přišel a kdo nikoli, což může ovlivnit služební postup. Jen se zřejmě neví, kdo.

Jaroslav KOJZAR