Dárečky

Přiznám se bez mučení, že strašně nerad dostávám neočekávané dárky, nesnáším totiž překvapení, na které nejsem předem ať už tak či onak připraven. I to je jeden z důvodů, proč nemám rád Vánoce. Ty letošní si ale náležitě užiju – dárečků letos totiž bylo dost, a pokud byly překvapením, byly dokonce příjemné…

Ať si kdo chce, co chce, říká, letošní osmičkový rok byl vcelku úspěšný, byť nám mainstreamová média v drtivé většině vnucují opak a raději v průběhu roku omílala neustále dokola staré »křivdy«. Však hned zkraje roku byl znovuzvolen prezidentem Miloš Zeman, a to je přeci pěkný »dáreček« - a pro mnoho redaktorů velmi nepříjemné překvapení, zdá se, jako by s tím nepočítali a dodnes se s tím nemohou smířit.

Ono vůbec byl pro mainstreamové redaktory nepříjemný rok. Jako kdyby ten, do koho se pustili, naopak získával vliv, což jasně ukázala třeba kauza Babiš. Že by v ně lidé ztratili slepou důvěru? No to snad ne! I mnozí naši vrcholní politici se v poslední době ocitají celkem mimo mísu. Když totiž vezmeme, jak intenzivně brojí za naši přítomnost pod vlajkou NATO v zahraničních misích, nejlépe ještě za navyšování stavů našich kontingentů, zdá se někdy, že nějak nesledují vývoj událostí.

Tak například ze Sýrie, kde naštěstí jednotky nemáme, se náš velký bratr zcela oficiálně stahuje (to osobně beru opět jako příjemný dáreček, hlavně tedy pro Syřany), ale co víc, Spojené státy zahajují mírové rozhovory dokonce s toliko nenáviděným Tálibánem v Afghánistánu! Tam se přitom podle vyjádření mnohých našich novinářů a politiků bojuje pomalu i za Prahu, že by nás tedy náš nedotknutelný spojenec hodil přes palubu?

No a v neposlední řadě jsem letos vděčný za jednu zcela čerstvou událost. Je tím pro mnohé překvapivě vcelku hladké schválení státního rozpočtu. Především pak také to, že KSČM při jeho podpoře a prosazenými pozměňovacími návrhy prokázala, že je schopná, na rozdíl od toho, co tvrdili mnozí škarohlídi, vést naprosto konstruktivní politiku a držet případné liberalizační a pravicové choutky Andreje Babiše na uzdě. V koutě prostě i s menším počtem poslanců zdaleka nesedí.

Pro mne tedy, byť samozřejmě mohl být lepší, tak tento osmičkový rok bude patřit k těm, které si budu rád připomínat. Mohlo totiž být daleko hůř…

Tomáš CINKA